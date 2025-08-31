En
پیام قالیباف برای قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی ضمن تبریک کسب مقام قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان زیر ۲۱ سال کشورمان در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ چین تاکید کرد: بلندقامتان سربلند کشورمان ثابت کردند در دستیابی به قله‌های افتخار و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی باانگیزه و پرتلاش می‌باشند.
پیام قالیباف برای قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران

به گزارش تابناک، در پیام محمدباقر قالیباف به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان در رقابت های جهانی آمده است: کسب افتخار شکوهمند مقام قهرمانی تیم‌ملی والیبال جوانان زیر ۲۱ سال کشورمان‌در رقابت های جهانی ۲۰۲۵ چین که در مصاف با حریفان قدرتمند بدست آمد موجب شادمانی و مسرت یک ملت شد.

در ادامه این پیام آمده است: جوانان رشید و بلندقامتان سربلند این سرزمین که برای سومین بار صاحب این مقام در سطح جهان شدند با غیرت و عزم استوار خود ثابت کردند که در دستیابی به قله‌های افتخار و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی باانگیزه و پرتلاش هستند و در این دوره از رقابت‌ها بدون شکست و با ۹ بُرد پی‌درپی موفقیتی شگفت‌انگیز و ماندگار را بدست آوردند.

رئیس مجلس در پیام خود آورده است: باعرض تبریک این قهرمانی درخشان به ورزشکاران آینده‌ساز دلاور، مربیان، سرپرستان و خانواده‌های این عزیزان و مردم گرانقدر ایران اسلامی، توفیق و سرافرازی جوانان غیورمان در تمامی عرصه‌های جهانی و بین‌المللی را از خداوند متعال آرزومندم.

گفتنی است، تیم والیبال جوانان ایران با شکست ایتالیا ضمن کسب نهمین برد متوالی خود، بدون شکست به مقام قهرمانی مسابقات مردان زیر ۲۱ سال جهان دست یافت.

تیم والیبال جوانان ایران که با کسب هشت پیروزی متوالی در مراحل مقدماتی و حذفی به فینال این رقابت‌ها صعود کرده بود، از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه در سالن اصلی مسابقات به مصاف ایتالیا رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد تا برای سومین بار قهرمان این رده سنی جهان شود.

