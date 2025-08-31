پیام پزشکیان برای قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران در جهان تصریح کرد : این قهرمانی برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش ایران افزود و نام میهن عزیزمان را در اوج قلههای سربلندی به اهتزاز درآورد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است :
بسمالله الرحمن الرحیم
قهرمانی غرورآفرین جوانان والیبالیست کشورمان در مسابقات جهانی و دفاع مقتدرانه از عنوان پرافتخار خود، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش ایران افزود و نام میهن عزیزمان را در اوج قلههای سربلندی به اهتزاز درآورد.
پیروزیهای درخشان پیاپی مقابل قدرتهای بزرگ والیبال جهان جلوهای روشن از ایمان، غیرت، همت بلند و توانایی بیبدیل جوانان این سرزمین است که با عزم و اراده خویش نشان دادند ایران اسلامی در عرصههای جهانی همواره قادر به فتح قلل و شکوفایی استعدادهای ناب خویش است.
اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت به ملت شریف ایران، مربیان، همه مسئولان مربوطه و یکایک قهرمانان عزیز تیم ملی والیبال جوانان، آرزومندم شاهد تداوم پیروزیهای درخشان و فتح قلههای بلندتر در عرصههای بینالمللی برای ورزش کشورمان باشیم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
