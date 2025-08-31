En
عکس یادگاری سران شانگهای بدون حضور پزشکیان

عکس یادگاری سران شانگهای بدون حضور رئیس‌جمهور کشورمان. گفته می شود رئیس جمهور به دلیل تاخیر در رسیدن به محل نشست، در مراسم عکس یادگاری سران غائب بوده است.
کد خبر: ۱۳۲۵۷۸۰
960 بازدید
