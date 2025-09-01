چگونه بوی بد دهان را درمان کنیم؟

به گزارش تابناک؛ متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت و عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به اهمیت شناخت علتهای بوی بد دهان گفت: با شناسایی دقیق دلایل بوی بد دهان و ارائه راهکارهای درمانی مناسب، میتوان سلامت دهان و دندان را بهبود بخشید.
به گفته وی، مطالعات نشان میدهد حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد افراد در جوامع مختلف از هالیتوزیس یا بوی بد دهان رنج میبرند؛ این مشکل در افراد سیگاری، کسانی که بهداشت دهان و دندان را رعایت نمیکنند و مبتلایان به بیماریهای لثه شایعتر است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افزود: دلایل بوی بد دهان میتواند دهانی یا غیر دهانی باشد. علتهای دهانی شامل پوسیدگی دندانها، بیماریهای لثه، تجمع پلاک و جرم و همچنین خشکی دهان است.
به گفته وی علتهای غیر دهانی را عفونتهای تنفسی، بیماریهای گوارشی، دیابت، نارسایی کلیوی و کبدی و مصرف برخی داروها عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، سبک زندگی مانند مصرف دخانیات و رژیم غذایی حاوی سیر و پیاز نیز میتواند عامل بوی بد دهان باشد.
وی افزود: برای پیشگیری از هالیتوزیس، مسواک زدن حداقل دو بار در روز، استفاده روزانه از نخ دندان، تمیز کردن زبان، نوشیدن آب کافی، پرهیز از دخانیات و مراجعه منظم به دندانپزشک ضروری است.
این پزشک به درمان بوی بد دهان اشاره کرد و گفت: درمان بوی بد دهان شامل رفع پوسیدگیهای دندان و بیماریهای لثه، جرمگیری دندان، استفاده از دهانشویههای ضدعفونیکننده و درمان علتهای غیر دهانی توسط پزشک متخصص است.
به گفته وی، هالیتوزیس در بیشتر موارد قابل پیشگیری و درمان است و آموزش بیماران نقش کلیدی در کاهش بوی بد دهان و ارتقاء سلامت دهان دارد.
