چای در کدام کشورها محبوب ترین نوشیدنی است؟

اهالی ترکیه چای را عموما در استکانهایی به نام اینچه بلی به شکل گل لاله سرو می کنند.

به گزارش تابناک؛ سایت استار اینسایدر لیست ۵ کشوری که بالاترین سرانه مصرف چای را دارند منتشر کرده است:

۵ - ایران

چای نوشیدنی ملی ایران است و به طور سنتی ایرانی‌ها چای را با قند مصرف می‌کنند سرانه مصرف چای سالانه در ایران برابر با ۱.۵ کیلوگرم است.

۴ - بریتانیا

نزدیک به چهار قرن است که چای نوشیدنی محبوب بریتانیایی‌ها است و اصطلاح «چای کارگری» که چای بسیار غلیظ و بدون شیر است در همان دوره باب شد. سرانه مصرف چای سالانه در بریتانیا برابر با ۱.۸۲ کیلوگرم است.

۳ - آذربایجان

با توجه به نفوذ اسلام در آذربایجان، چای سمبل مهمان نوازی آذربایجانی هاست و به طور سنتی در استکان‌های شیشه‌ای گلابی شکلی به نام آرمودو همراه با شکر یا مربا سرو می‌شود. سرانه مصرف چای سالانه در آذربایجان برابر با ۲.۱ کیلوگرم است.

۲- ایرلند

چای سیاه قوی همراه با شیر در میان ایرلندی‌ها محبوبیت بسیار زیادی دارد. سرانه مصرف چای سالانه در ایرلند برابر با ۲.۳۶ کیلوگرم است.

۱ - ترکیه

چای همچون خون در رگ‌های فرهنگ اجتماعی ترکیه جاری است. اهالی ترکیه چای را عموما در استکان‌هایی به نام اینچه بلی به شکل گل لاله سرو می‌کنند. سرانه مصرف چای سالانه در ترکیه برابر با ۳.۱۶ کیلوگرم است.