قیمت انواع مرغ تازه و بسته‌بندی اعلام شد

طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین، قیمت انواع گوشت مرغ کامل تازه و بسته‌بندی و قطعه‌بندی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۷۶۸
| |
326 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، طبق اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت مرغ کامل تازه و بسته‌بندی و قطعه‌بندی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار به شرح ذیل است:

بازوی کبابی ساده کیلویی ۱۵۴ هزار تومان

بال کبابی ساده کیلویی ۱۷۲ هزار تومان

جوجه کباب با استخوان ساده کیلویی ۲۴۰ هزار تومان

جوجه کباب بی استخوان کیلویی ۲۸۹ هزار تومان

ران مرغ پاک شده کیلویی ۱۸۳ هزار تومان

ران و سینه پاک شده مرغ کیلویی ۲۱۰ هزار تومان

ساق مرغ پاک شده کیلویی ۲۳۷ هزار تومان

سینه مرغ با استخوان بدون بازو کیلویی ۲۴۳ هزار تومان

سینه مرغ با استخوان با بازو کیلویی ۲۳۳ هزار تومان

شنیسل مرغ بدون استخوان بدون بازو کیلویی ۲۸۳ هزار تومان

شنیسل مرغ بدون استخوان کیلویی ۲۶۸ هزار تومان

فیله مرغ کیلویی ۳۶۰ هزار تومان

گردن مرغ پاک شده کیلویی ۴۳ هزار تومان

مخلوط بال و بازوی کبابی کیلویی ۱۶۳ هزار تومان

مرغ کامل قطعه بندی شده با پوست کیلویی ۱۶۴ هزار تومان

جگر مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۲۸ هزار تومان

دل مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۵۴ هزار تومان

سنگدان مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۳۹ هزار تومان

