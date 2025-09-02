در شرایطی که براساس آمار، رشد اقتصادی بخش کشاورزی از ابتدای امسال روند نزولی را در پیش گرفته است، اما وزیر جهادکشاورزی ادعا‌های دیگری دارد که فاصله زیادی با داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را نشان می دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی جدید اعلام کرد بخش کشاورزی در تیرماه ۱۴۰۴ با رشد منفی ۸.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین نقش را در کاهش رشد اقتصادی ایفا کرده است. این درحالی است که ادعا‌های وزیر جهادکشاورزی درباره رشد بخش کشاورزی بی اساس از آب درآمد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، براساس یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش کشاورزی در تیرماه ۱۴۰۴ با رشد منفی ۸.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین نقش را در کاهش رشد اقتصادی ایفا کرده است. همچنین داده‌های دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد تولید محصولات زراعی در این ماه بیش از ۱۱ درصد افت داشته است.

رشد تولید و صادرات محصولات کشاورزی در سال جاری؟

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درحالی منتشر شده است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، چند روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری دولت به رشد ۵.۶ درصدی بخش کشاورزی در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم اشاره کرد و اعلام کرد: علاوه بر رشد تولید و صادرات محصولات کشاورزی، در یک سال اخیر شاهد کاهش ۶ درصدی ارزش واردات محصولات کشاورزی بودیم.

نوری قزلجه مدعی شد: بر اساس آمار‌های رسمی، بخش کشاورزی تنها حوزه‌ای است که در برنامه هفتم توسعه به رشد مورد انتظار یعنی ۵.۵ درصد دست یافته است؛ یعنی رشد بخش کشاورزی منفی ۰.۲ درصد در سال قبل به مثبت ۳.۲ درصد در سال جاری رسیده یعنی حدود ۵.۶ درصد رشد داشته که این رقم ۰.۱ درصد بالاتر از هدف برنامه هفتم است.

بزرگترین تناقض آماری در سخنان وزیر جهاد

بزرگترین تناقض در صحبت آقای وزیر اینجاست که او آمار‌ها را کاملا به صورت نادرست بیان کرده است که براساس آماری که در جدول زیر است در سال ۱۴۰۳ در بخش کشاورزی رشد ۳.۶ درصدی را شاهد بودیم در حالی که از فروردین امسال روند عقب گرد در گروه کشاورزی آغاز شده و تا تیرماه امسال به منفی ۸.۱ رسیده است که این ارقام یک تناقض آماری مستقیم و فاحش بین ادعای وزیر و داده‌های موجود در جدول است.

ازسویی دیگر، محاسبه رشد ۵.۶ درصدی از سوی وزیر نادرست و گمراه‌کننده است؛ چراکه این عدد احتمالا از اختلاف آماری رشد سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به دست آمده است که روش صحیحی برای گزارش رشد نیست چرا که معمولا برای به دست آمدن میزان رشد به مقایسه تولید سال جاری با سال گذشته می پردازند که آمار‌ها وضعیت منفی را گزارش می‌کنند.

به گزارش تابناک، به نظرمی رسد صحبت‌های وزیر با داده‌های آماری رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس همخوانی ندارد که این تناقض یا ناشی از خطای آماری مرکز پژوهش‌های مجلس است که سابقه‌ای دیرینه در امر پژوهش دارد یا آقای وزیر از داده‌های متفاوت و نامعتبری استفاده می‌کند که تلاشی برای ارائه تصویری مثبت از عملکرد بخش کشاورزی دارد تا واقعیت‌های موجود.