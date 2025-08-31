رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۴ می‌گویند که موفقیت‌شان حاصل تلاش فردی و حمایت خانواده‌ها با شغل‌های متفاوت، از استاد دانشگاه و کارمند گرفته تا خانه‌دار و راننده تاکسی بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وقتی از نفرات برتر کنکور ۱۴۰۴ درباره رمز موفقیت‌شان پرسیدم، همه پاسخ‌ها یک نقطه اشتراک داشت: خانواده. از پدر و مادر‌هایی که با دلگرمی، حمایت و فراهم کردن محیطی آرام، مسیر موفقیت را هموار کردند تا خواهران و برادرانی که با درک شرایط، سکوت و آرامش خانه را حفظ کردند، این روایت‌ها نشان می‌دهد موفقیت در کنکور، نتیجه یک تلاش جمعی است که در کنار پشتکار فردی به بار می‌نشیند. آیلین رزمی رتبه نهم گروه آزمایشی علوم تجربی می‌گوید: پدرم استاد شیمی دانشگاه است و بیشتر از نظر روحی و روانی حامی‌ام بود. مادرم خانه‌دار است و برنامه‌های مشاوره‌ای‌ام رو همراهی می‌کرد تا بدونم چطور درس بخونم و کجا تست بزنم. غزل فقیه‌زاده رتبه ۸ گروه آزمایشی علوم انسانی هم می‌گوید: مادرم خانه‌دار و پدرم کارمند هستند. مادرم همیشه تلاش می‌کرد فضای خونه آروم باشه و اگر نمره‌ای کم می‌آوردم، هیچ‌وقت سرزنشم نکرد. علاوه بر پدر و مادرم، بستگان و دوستانم هم حمایت زیادی از من کردن که از همشون سپاسگزارم. امیرحسین سعیدی رتبه دهم گروه آزمایشی علوم انسانی می‌گوید: پدرم راننده تاکسی است و هر کتاب یا وسیله‌ای که نیاز داشتم برام فراهم می‌کرد. خانه ما یک‌خوابه‌ست و برادر کوچکترم با صدای آروم تلویزیون تماشا می‌کرد تا محیط مطالعه‌ام آروم باشد. مهرشاد امانی‌بنی رتبه ۹ گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی اظهار می‌کند: پدرم کارمند شهرداری و مادرم کارمند سازمان مدیریت هستند. آنها محیطی آرام برایم فراهم کردند و هر نیازی که برای مطالعه داشتم برآورده کردند که نقش مهمی در موفقیت من داشت.