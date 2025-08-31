به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانسجو؛ کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر از ناگفتههای جنگ ۱۲روزه گفت:
عین ۵ نفر شهید ما در جنگ ۱۲ روزه با لباس هلال احمر مورد حمله مستقیم قرار گرفتند
بالگرد امدادی و آمبولانسهای هلال احمر را مورد حمله مستقیم قرار میدادند
اطراف بسیاری از مراکز درمانی از جمله شیرخوارگاه آمنه مورد حمله هوایی سخت قرار گرفتند
بیش از ۴۰ خانم باردار در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا حضور داشتند
دیوار به دیوار بیمارستان فاطمه الزهرا که ۴۰ زن باردار حضور داشتند یک موشک اصابت کرده بود که عمل نکرد
