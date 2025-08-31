پیام صادقیان؛ جوانی که به خودش تکل دوپا زد!

به گزارش تابناک به نقل از هقت صبح؛ جوان اول سابق پرسپولیس و فوتبال ایران به تازگی همه را بابت نابودی فوتبالش ملامت کرد منهای خودش! چندی پیش پیام صادقیان که در کشور ترکیه زندگی میکند، گفتوگویی با علی ضیا داشت و در بخشی از آن در خصوص خمیازه کشیدن جنجالیاش سر تمرین پرسپولیس، توضیح داد:
خمیازهس دیگه، آدم نکشتم خمیازه کشیدم، همه خمیازه میکشن علی آقا. چون پیام صادقیان قرار نبود تو ایران موفق بشه، نمیخواستن بشه با یه خمیازه من هنوز که هنوزه دارن حرفشو میزنن. موقعی که آقای رویانیان خودشون گفته بودن که یکیرو گذاشتن حواسش به من باشه و اینا من اصلاً در جریان نبودم، اصلاً نمیدونستم.
اگر چیزی بوده که باید یه بار میفهمیدن دیگه تو این دو سال که من اونجا بودم درسته؟ یا منو یک بار شده باید تو پارتی یا هر چیزی به غیر از فوتبال… هیچ وقت اتفاق نیفتاده. پارتی یعنی چی؟ بحث خمیازه هم حتماً مگه باید پارتی باشی که شب نخوابی؟ شاید مریض بودم شاید اصلاً نتونستم بخوابم؛ چون دلیلش این بود که پیام نمیخواستن موفق بشه، از کوچکترین چیز من بزرگترین چیزهارو ساختن.»
مدتها میشود تماسی با پیام صادقیان نداشتم اما او برای همه فوتبالدوستان ایرانی یک افسوس دائمی است. جوانی که پس از خط خوردنش از لیست جامجهانی 2014 کلی با او صحبت کردم و حتی از خداداد عزیزی خواستم به پیام زنگ بزند و دلداریاش دهد و...
اما پیام صادقیان که امروز در کشور ترکیه مشغول است، اول باید یقه خودش را بگیرد! چندی پیش رسول کربکندی دروازهبان اسبق تیم ملی ایران در جامجهانی ۱۹۷۸ (آرژانتین) و اسطوره باشگاه ذوبآهن اصفهان در آستانه بازی با پیکان مهمان اردوی ذوبیها بود. آقا رسول در جمع بازیکنان جوان تیم ذوبآهن با حسرت و افسوس از پیام صادقیان و استعدادش گفت و تعریف کرد که چقدر از او خواسته است دور برخی رفقایش را خط کشیده و با فلان فوتبالیست معلومالحال و حاشیهدار نچرخد، اما به خرجش نرفت که نرفت و...
پیام صادقیان از تیم ملی نوجوانان ایران به فوتبال ما معرفی شد. علی دوستیمهر سرمربی سابق تیم ملی نوجوانان عادت داشت شاگردانش را با ستارههای تیم ملی بزرگسالان مقایسه کند. روزی یکی از پیشکسوتان رسانه مهمان تمرین تیم ملی نوجوانان بود. علی دوستیمهر کنار زمین کمپ روی صندلی نشسته و تیمش را به او معرفی میکرد. میگفت این علی دایی (کاوه رضایی) است. این مهدویکیا (امید عالیشاه) و ... اسم یکی دیگر را، اما با اکراه میگفت.
این خیلی شبیه کریمی است ولی حاشیههایش از او هم بیشتر است! میگفت بهترین فوتبالیست ایران میشود. فقط باید حاشیههایش را جمع کند ... بعد از چند سال شاگردان علی دوستیمهر ستارههای تیمهای لیگبرتری شدند و گل سرسبد آن تیم هم شد ستاره پرسپولیس! پیام صادقیان در پرسپولیس شروع فوقالعادهای داشت؛ از جنس همان شروعهای خارقالعاده ناصرمحمدخانی و مرتضی کرمانیمقدم!
آنقدر خوب بود که چشمان سختگیر علی پروین را هم گرد کرد تا زبان به تحسین او بگشاید و به نگارنده بگوید: «پیام بچهای ریزنقش و پا به توپی است. به نظر من حق او است که به تیم ملی دعوت شود. این را به خاطر اینکه او پرسپولیسی است نمیگویم واقعا در بازی با ملوان پاس شاهکاری را به خلعتبری داد که خلعتبری هم با چشم باز دروازه ملوان را باز کرد.
پیام هر لحظه بوی گل و پاس گل میدهد و قطعا چشمان کیروش او را کنار نمیزند. فقط پیام باید قدر خود را بداند، چون آیندهاش درخشان است. او بهتر از من هم پاس میدهد!» جوانی که در پرسپولیس خوش میدرخشید و آرزو داشت به بوندسلیگا و بوروسیا دورتموند برود اما...
شبنشینی با امیر تتلو، دوردور در خیابانهای سعادتآباد و رفت و آمد با رفقایی که فقط شهرت پیام را میخواستند، سبب شد خیلی زود و زودتر از آنچه تصورش میشد فوتبال صادقیان نابود شود! گفتوگو با علی ضیا شاید بخش کوچکی از واقعیتهای زندگی ورزشی پیام صادقیان را فاش کرد، اما بخش اعظم آن پنهان ماند.
کاش پیام صادقیان به جای ملامت و نکوهش دیگران، از اشتباهات خودش برای استعدادهای جوان حرف میزد. از تأثیر منفی شهرت روی جوانان شهرستانی و حواشی خودساختهای که تکل دوپا به استعداد ناب او زد، اما حیف و صد حیف که صادقیان نخواست یا نتوانست «پیام» روشن و واضحی به نسل جدید فوتبالیستهای ایرانی بدهد.
امروز پیام صادقیان میتواند فردای بسیاری از بازیکنان جوان ایرانی باشد که حتی نصف استعداد صادقیان را ندارند ولی غرق در ثروت، شهرت و البته حاشیه، کمی فوتبال هم بازی میکنند. به هر حال خود کرده را تدبیر نیست. هست؟!
