احضار به کمیته اخلاق سرنوشت داوری که از فساد گفت

داور سابق لیگ برتر فوتبال ایران که در گفت‌وگوی اخیرش با تابناک از برخی فشارها به داوران و البته فسادهای پشت پرده، گفته بود باید در کمیته اخلاق حضور پیدا کند تا درباره گفته‌های خود، توضیح دهد.

داور سابق لیگ برتری پس از پرده برداری از برخی فساد‌های داوری به کمیته اخلاق دعوت شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، عبدالنبی پورخلف، داور سابق لیگ برتر فوتبال اخیراً در گفت‌وگویی که پرده از برخی فساد‌ها برداشته بود، از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برای ارائه توضیحات خود دعوت شده است.

پورخلف در گفت‌وگوی اختصاصی خود با تابناک به صورت واضح در خصوص دو بازی در لیگ دسته اول و یک بازی میان استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان، گفته بود از کمیته داوران و برخی افراد که خود را منتسب به این کمیته می‌دانستند، اعلام شده تا نتیجه بازی طبق آن چیزی شود که از او یا داوران دیگر خواسته شده است.

سایت رسمی فدراسیون فوتبال در این خصوص نوشت: «با اعلام کمیته اخلاق عبدالنبی پورخلف، داور بازنشسته فوتبال جهت ادای پاره‌ای از توضیحات روز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه باید در این کمیته حضور داشته باشد.»