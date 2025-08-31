En
مگر تنگه‌ هرمز ملک ماست که برای بستن آن تصمیم بگیریم?


مگر تنگه‌ هرمز ملک ماست که برای بستن آن تصمیم بگیریم؟

یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: کسانی که از بستن تنگه هرمز حرف می‌زنند، این کار را انجام دهند تا ببینند چند ساعت می‌توانند وضعیت را حفظ کنند.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ فریدون مجلسی، با اشاره به نامه تروئیکای اروپایی به شورای امنیت برای فعال‌سازی اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های ضدایرانی تا ۳۰ روز آینده، اظهار کرد: در این مدت باقی‌مانده، ایران باید تعاملات خود با آژانس را از سر گیرد و با قبول قواعد بین‌المللی، به یک بازیگر عادی و سازگار تبدیل شود تا به عرصه جهانی بازگردد. اما اگر ایران همچنان بخواهد به سیاست‌های اشتباه خود ادامه دهد و در مقابل تمام خواسته‌های طرف مقابل بایستد، مجددا تحریم‌های شورای امنیت بازمی‌گردد و نام کشور ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد و علاوه بر شدت‌گرفتن احتمال حمله دوباره به کشور، تردد‌های خارجی و ورود کشتی‌ها و پرواز‌های بین‌المللی به ایران ممنوع خواهد شد و کشور در محاصره و انزوای کامل قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: اکنون نیز مانند ۱۰ سال پیش که با آمریکا و اروپا سر میز مذاکره نشستیم و به برجام رسیدیم، باید به گفت‌وگوی مستقیم تن دهیم. البته که برجام صددرصد به نفع ایران بود و بعید است که غرب مجددا حاضر به پذیرش توافقی مشابه آن شود؛ لذا قطعا به هر توافقی که برسیم، از برجام ضعیف‌تر خواهد بود. اگر هم بنا به هر دلیلی نمی‌خواهیم با آمریکا مواجه شویم، حداقل باید از طریق اروپا به گفت‌و‌گو با ایالات متحده بپردازیم. اکنون فرصتی برای مذاکره گسترده و بده‌وبستان نداریم، بلکه تنها باید تلاش کنیم با دادن امتیازات کمتر، به توافق برسیم.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل تصریح کرد: کسانی که مدام بر طبل جنگ می‌کوبند و غیرت را در ستیز با دنیا می‌بینند، بدانند که اگر دشمن مجددا به ایران حمله کند، دیگر به بمباران مردم و مناطق مسکونی بسنده نخواهد کرد و تمام زیرساخت‌های اقتصادی ما اعم از پتروشیمی، برق و... در خطر است. آن موقع ما هر چه قدر هم که از دشمن تلفات بگیریم، دردی را از کشور و مردم درمان نمی‌کند.

مجلسی با اشاره به صحبت‌های برخی افراد که بستن تنگه هرمز و خروج از NPT را اهرم فشاری بر غرب می‌دانند، بیان کرد: کسانی که از بستن تنگه هرمز حرف می‌زنند، این کار را انجام دهند تا ببینند چند ساعت می‌توانند وضعیت را حفظ کنند. با این کار، نیرو‌های دریایی و موشکی ما نابود خواهد شد، زیرا با یک جنگ بین‌المللی مواجه می‌شویم و از عربستان، امارات و کویت گرفته تا آمریکا، هند و چین، همه علیه ما خواهند شد. مگر تنگه هرمز ملک ماست که برای آن چنین تصمیمی بگیریم؟

وی اضافه کرد: خروج از NPT نیز بلافاصله با واکنش تند و سخت سایر کشور‌ها مواجه خواهد شد، زیرا این کار به معنای ساخت بمب اتمی است. ما قبلا هم سال‌ها چنین سیاست‌های غلطی را اجرا کردیم و نتیجه آن را با صدور شش قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت دیدیم. حال با تکرار مجدد اشتباهات گذشته، در پی لجبازی با چه کسی هستیم؟ اکنون ما حتی با مشکل آب و برق مواجهیم؛ لذا برای حفظ این مردم هم که شده، باید شهامت تغییر را داشته باشیم.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با بیان اینکه تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ نیز تأثیری ندارد، زیرا باعث می‌شود این سیکل معیوب مذاکرات بی‌حاصل با اروپا، مجددا تا شش ماه دیگر نیز ادامه یابد، گفت: چین و روسیه نیز هرگز حاضر نیستند به خاطر ما خود را در دردسر بیاندازند. حجم روابط چین با کشور‌های عربی، چند برابر روابطش با ماست و لذا ایران اصلا برای این کشور اهمیتی ندارد.

مجلسی ادامه داد: روسیه هم که تا کنون جز زیان، هیچ چیز دیگری برای ایران نداشته است. حتی ۱۰ سال پیش نیز شاهد بودیم روسیه از شدت خشم، در عکس یادگاری پس از امضاء برجام حاضر نشد. حتی به نظر من، در داخل کشور نیز این عوامل روسیه بودند که باعث شکست برجام شدند. ضمن اینکه اکنون روسیه یک کشور درجه دوم محسوب می‌شود که در پایان‌دادن به جنگ خود هم عاجز است.

وی تأکید کرد: باید دست از برخی اقدامات در حوزه خارجی برداریم و با به‌کارگیری عقلانیت، صرفا به ترمیم اوضاع داخلی خود بپردازیم. عقلانیت یعنی همان کاری که ۱۰ سال پیش انجام دادیم و خبره‌ترین دیپلمات‌های خود را روبروی غربی‌ها نشاندیم تا به زبان انگلیسی با آنان مذاکره کنند و به توافقی بسیار خوب رسیدیم.

 

