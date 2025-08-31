En
کد خبر:۱۳۲۵۷۴۲
کد خبر:۱۳۲۵۷۴۲
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!

دکتر علیرضا رئیسی در نشستی خبری با بیان اینکه تمام چالش‌ها و مشکلات نظام سلامت می‌بایست در کانون توجه قرار گیرد، توضیح داد: «یکی از چالش‌های نظام سلامت، مصرف الکل است. من بر این باور هستم که مراکز ترک الکل در کشور وجود داشته باشد. اگر صورت مساله را پاک کنیم، هرگز به جایی نمی‌رسد. وقتی این مسائل را مطرح میکنیم یک عده می گویند الکل کجا بود، کشور اسلامی مگر الکل مصرف می کند؟ بله مصرف می کند خوب هم مصرف می کند، اتفاقا سرانه مصرف بالاست. این مشکل را باید بپذیریم.» او همچنین تلویحاً به بحث فحشا اشاره کرد که باید برای جلوگیری اشاعه بیماریها به آن توجه کرد و انکارش نکرد.
