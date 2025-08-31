اکبر زنجانپور در بیمارستان بستری شد

اکبر زنجانپور هنرمند با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران برای عمل جراحی در بیمارستان بستری شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ گلنوش زنجانپور فرزند اکبر زنجانپور چهره با سابقه و مطرح سینما و تئاتر ایران درباره وضعیت جسمانی این هنرمند گفت: طبق تشخیص پزشک معالج در مجاری صفرایی پدر چندین سنگ تولید شده و به همین دلیل باید مورد عمل جراحی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر پدر در بیمارستان نیکان بستری است و قرار است امروز ۹ شهریور جراحی شود.

زنجانپور درباره مدت‌زمان بستری بودن در بیمارستان و همچنین دوره نقاهت اکبر زنجانپور تأکید کرد: فعلا قرار است پدر ۲ روز در بیمارستان بستری باشد و پزشک معالج تأکید کرده که وی نیاز به استراحت و سپری کردن درست دوره نقاهت دارد.