نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد

به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ در جریان جلسه فوقالعاده دولت اسرائیل، نتانیاهو تاکید کرد که ضربهای سنگین به یمن وارد شده و این تنها آغاز سلسله اقدامات این رژیم علیه این کشور است. او با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد که ارتش اسرائیل مامور اجرای تصمیمات شورای وزارتی کوچک شده و عملیات نظامی در حال انجام است.
از سوی دیگر، یائیر لاپید، ضمن اشاره به اهمیت معامله تبادل اسرای اسرائیلی، تأکید کرد که عدم اجرای این توافق «اقدامی فظیح و غیر اخلاقی» است، اما مشروعیت قانونی دارد. به گفته او، اجرای این معامله میتواند جان اسرای اسرائیلی را حفظ کرده و کرامت یک جامعه را تضمین کند.
تحلیلگران مستقل منطقه بر این باورند که اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی نشاندهنده ادامه سیاست فشار و حملات تجاوزکارانه این رژیم علیه کشورهای همسایه است و واکنشهای منطقهای و بینالمللی میتواند نقشی کلیدی در کاهش تنشها ایفا کند.
