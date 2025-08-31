نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد

در تازه‌ترین تحرکات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، اعلام کرد که «شورای وزارتی کوچک» تصمیم به انجام حمله به یمن گرفته و ارتش اسرائیل هم‌اکنون در حال اجرای آن است.

به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ در جریان جلسه فوق‌العاده دولت اسرائیل، نتانیاهو تاکید کرد که ضربه‌ای سنگین به یمن وارد شده و این تنها آغاز سلسله اقدامات این رژیم علیه این کشور است. او با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد که ارتش اسرائیل مامور اجرای تصمیمات شورای وزارتی کوچک شده و عملیات نظامی در حال انجام است.

از سوی دیگر، یائیر لاپید، ضمن اشاره به اهمیت معامله تبادل اسرای اسرائیلی، تأکید کرد که عدم اجرای این توافق «اقدامی فظیح و غیر اخلاقی» است، اما مشروعیت قانونی دارد. به گفته او، اجرای این معامله می‌تواند جان اسرای اسرائیلی را حفظ کرده و کرامت یک جامعه را تضمین کند.

تحلیلگران مستقل منطقه بر این باورند که اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی نشان‌دهنده ادامه سیاست فشار و حملات تجاوزکارانه این رژیم علیه کشور‌های همسایه است و واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش تنش‌ها ایفا کند.