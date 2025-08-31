En
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد

در تازه‌ترین تحرکات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، اعلام کرد که «شورای وزارتی کوچک» تصمیم به انجام حمله به یمن گرفته و ارتش اسرائیل هم‌اکنون در حال اجرای آن است.
کد خبر: ۱۳۲۵۷۳۳
به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ در جریان جلسه فوق‌العاده دولت اسرائیل، نتانیاهو تاکید کرد که ضربه‌ای سنگین به یمن وارد شده و این تنها آغاز سلسله اقدامات این رژیم علیه این کشور است. او با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد که ارتش اسرائیل مامور اجرای تصمیمات شورای وزارتی کوچک شده و عملیات نظامی در حال انجام است.

از سوی دیگر، یائیر لاپید، ضمن اشاره به اهمیت معامله تبادل اسرای اسرائیلی، تأکید کرد که عدم اجرای این توافق «اقدامی فظیح و غیر اخلاقی» است، اما مشروعیت قانونی دارد. به گفته او، اجرای این معامله می‌تواند جان اسرای اسرائیلی را حفظ کرده و کرامت یک جامعه را تضمین کند.

تحلیلگران مستقل منطقه بر این باورند که اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی نشان‌دهنده ادامه سیاست فشار و حملات تجاوزکارانه این رژیم علیه کشور‌های همسایه است و واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش تنش‌ها ایفا کند.

یمن نتانیاهو ارتش اسرائیل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
3
12
پاسخ
مرگ بر اسرائیل
