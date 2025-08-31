En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سردار فدوی: ابتکار عمل در دست ایران است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: بعد از گذشت ۳۷ سال از جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس که تمامی جبهه استکبار در مقابل ما قرار داشتند، دشمنان جرأت نکردند تیری به سمت ما شلیک کنند تا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که دوباره رویارویی و جنگ را از سر گرفتند.
کد خبر: ۱۳۲۵۷۳۲
| |
600 بازدید
سردار فدوی: ابتکار عمل در دست ایران است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار علی فدوی، در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه امام علی‌بن ابیطالب(ع) قم که امروز یکشنبه ۹ شهریور در مجتمع فرهنگی تربیتی اردوگاه ولایت استان برگزار شد، اظهار کرد: پاسداری از انقلاب اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است و در سحر اولین روز از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنی با انقلاب شروع شد و تاکنون ادامه دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: جبهه استکبار که به قدرت خود افتخار می‌کند، تاکنون نتوانسته در مقابل جمهوری اسلامی ایران به پیروزی برسد، اگر از خود مراقبت کنیم و تکالیف الهی خود را انجام دهیم در وعده و کمک خداوند تخلفی رخ نخواهد داد.

فدوی با بیان اینکه دشمن در طراحی برنامه‌های خود شکست خورد، گفت: ابتکار عمل به دست کشور ایران است و شهید شدن سرداران ما خللی در روند دفاع مقدس ایجاد نکرد و دشمنان نه امروز بلکه از ۴۷ سال گذشته تا به امروز شکست خورده‌اند.

وی با اشاره به اینکه نقش مهم فرماندهان سپاه استان در جنگ ۱۲ روزه مشخص شد، تأکید کرد: باید تکالیف خود را بشناسیم و عزم خود را برای انجام این تکالیف جمع کنیم و اعتماد به وعده‌های الهی داشته باشیم. یکی از دستورات مقام معظم رهبری تشکیل سپاه‌های استان بود و فرمانده کل سپاه استان به مثابه فرمانده کل سپاه در منطقه جغرافیایی خود است.

 در پایان این نشست، از خدمات چندین ساله سردار محمدرضا موحد، فرمانده سابق سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) قم قدردانی شد و سردار فتح‌الله جمیری به عنوان فرمانده جدید این نهاد انقلابی معرفی شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار فدوی جنگ 12 روزه فتح‌الله جمیری
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
فرزین شعار سال را فراموش کرد/ بانک مرکزی در مسیر حباب‌فروشی با دلار آزاد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فعال کردن «اسنپ بک» ادامه جنگ ۱۲ روزه است
ارتش ایران در برابر تهدیدات اعلام آمادگی کامل کرد
واکنش رسمی سپاه قدس به حواشی شمخانی
قالیباف: برای جنگی که ممکن است رخ بدهد باید آماده باشیم
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
ترامپ کجاست؟
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۶۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۸ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005Ysm
tabnak.ir/005Ysm