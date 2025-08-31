سردار فدوی: ابتکار عمل در دست ایران است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: بعد از گذشت ۳۷ سال از جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس که تمامی جبهه استکبار در مقابل ما قرار داشتند، دشمنان جرأت نکردند تیری به سمت ما شلیک کنند تا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که دوباره رویارویی و جنگ را از سر گرفتند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار علی فدوی، در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه امام علی‌بن ابیطالب(ع) قم که امروز یکشنبه ۹ شهریور در مجتمع فرهنگی تربیتی اردوگاه ولایت استان برگزار شد، اظهار کرد: پاسداری از انقلاب اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است و در سحر اولین روز از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنی با انقلاب شروع شد و تاکنون ادامه دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: جبهه استکبار که به قدرت خود افتخار می‌کند، تاکنون نتوانسته در مقابل جمهوری اسلامی ایران به پیروزی برسد، اگر از خود مراقبت کنیم و تکالیف الهی خود را انجام دهیم در وعده و کمک خداوند تخلفی رخ نخواهد داد.

فدوی با بیان اینکه دشمن در طراحی برنامه‌های خود شکست خورد، گفت: ابتکار عمل به دست کشور ایران است و شهید شدن سرداران ما خللی در روند دفاع مقدس ایجاد نکرد و دشمنان نه امروز بلکه از ۴۷ سال گذشته تا به امروز شکست خورده‌اند.

وی با اشاره به اینکه نقش مهم فرماندهان سپاه استان در جنگ ۱۲ روزه مشخص شد، تأکید کرد: باید تکالیف خود را بشناسیم و عزم خود را برای انجام این تکالیف جمع کنیم و اعتماد به وعده‌های الهی داشته باشیم. یکی از دستورات مقام معظم رهبری تشکیل سپاه‌های استان بود و فرمانده کل سپاه استان به مثابه فرمانده کل سپاه در منطقه جغرافیایی خود است.

در پایان این نشست، از خدمات چندین ساله سردار محمدرضا موحد، فرمانده سابق سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) قم قدردانی شد و سردار فتح‌الله جمیری به عنوان فرمانده جدید این نهاد انقلابی معرفی شد.