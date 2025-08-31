En
جزئیات کامل پشت‌پرده همکاری موساد و منافقین با داعش

اسناد و اطلاعات موجود نشان می‌دهد در سالهای گذشته گروهک تروریستی منافقین به درخواست موساد، برای عناصر داعش دوره های اموزشی در کشور فرانسه برگزار کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اسناد و اطلاعات موجود حاکی از آن است که در سال‌های گذشته، گروهک تروریستی منافقین به درخواست سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد)، برای برخی از عناصر داعش در کشور فرانسه دوره‌های آموزشی برگزار کرده است.

بر اساس یکی از این اسناد که به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد، یعنی زمانی که معارضین و تروریست‌ها تا اطراف کاخ ریاست‌جمهوری سوریه پیشروی کرده بودند، موساد از منافقین می‌خواهد که مأموریت برقراری ارتباط با گروه‌های تکفیری در سوریه را آغاز کنند. در جلسه نخست، منافقین پس از جمع‌بندی، این درخواست را رد و اعلام می‌کنند که شناخت کافی از گروه‌های تکفیری ندارند. اما در جلسه بعدی، یکی از افسران موساد صراحتاً به آنان دستور می‌دهد که نه‌تنها باید ارتباط‌گیری را آغاز کنند، بلکه وظیفه دارند آموزش‌های اطلاعاتی و عملیاتی لازم را نیز به این گروه‌ها منتقل کنند.

پس از این دستور، منافقین تعدادی از عناصر تکفیری را به فرانسه منتقل کرده و برای آنها دوره‌های آموزشی ویژه برگزار می‌کنند. حتی این گروهک، به نیابت از تروریست‌ها، در پاریس تجمعاتی علیه دولت بشار اسد ترتیب می‌دهد و از میان پناهندگان و عناصر پراکنده در شهر‌های اروپایی، نیرو‌هایی را گردآوری کرده و به خدمت می‌گیرد.

یکی دیگر از اسناد منتشرشده که مورد بحث رسانه‌ها نیز قرار گرفته، مربوط به شهادت شهید بدرالدین است. بر اساس این سند، منافقین با جمع‌آوری اطلاعات میدانی و ارائه آن به گروه‌های تکفیری، نقش مستقیمی در عملیات تروریستی داشتند. این اطلاعات توسط منافقین آماده و سپس در اختیار تکفیری‌ها قرار داده می‌شد تا آنان عملیات‌های تروریستی خود را طراحی و اجرا کنند.

