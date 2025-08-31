En
احمد خاتمی: نباید دولت را تخریب کرد

عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر اینکه نباید دولت را تخریب کرد، گفت: نقدهای سازنده نباید فراموش شود چرا که مایه پیشرفت کارهاست اما اگر از مسئولان حمایت نشود چگونه می توان از آنان انتظار داشت که مشکلات را حل کنند.
کد خبر: ۱۳۲۵۷۲۶
احمد خاتمی: نباید دولت را تخریب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ آیت‌الله احمد خاتمی روز یکشنبه در مراسم چهل و چهارمین سالگرد شهیدان محمدعلی رجایی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد باهنر در مصلی امام خمینی (ره) با اشاره به حمایت امامین انقلاب از همه دولت‌های وقت بیان کرد: حمایت مقام معظم رهبری از تمام دولت‌های بعد از انقلاب پشتوانه منطقی و روایی دارد.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه حمایت مردم زمینه ساز کار و خدمات کارگزاران نظام است، اضافه کرد: حمایت از دولت‌های بعد از انقلاب سیره امامین انقلاب بوده و هست؛ امام راحل و مقام معظم رهبری حمایت را همراه با نقد‌های سازنده دارند.

وی در ادامه بیان کرد: سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در نامه‌ای خواستار اجرای ساز و کاری برای اسنپ‌بک و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل شدند و یک ماه به ایران در این باره فرصت دادند، حال آنکه اقدام این کشور‌های اروپایی موضوع تازه‌ای نیست، آلمان در هشت سال جنگ تحمیلی (عراق علیه ایران) در کمک به صدام؛ بر مردم ایران بمب شیمیایی زد که هنوز آثارش است.

عضو فقهای شورای نگهبان اضافه کرد: انگلیس نیز بنیانگذار جنگ جهانی اول بود و با اقدامات خود باعث شد هزاران ایرانی به دلیل نبود غذای کافی جان خود را از دست بدهد، این کشور اکنون نیز مکانیسم ماشه را فعال کرده‌است ضمن اینکه فرانسه نیز خواستار اسنپ بک شده‌است.

وی با اشاره به تحریم‌های بانکی، شخصیت ها، هواپیمایی و سلاح علیه ایران و با بیان اینکه دیگر تحریمی نمانده است که علیه ایران اجرا کنند، اظهار کرد: این کشور‌ها با حمایت از رژیم صهیونیستی، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه (اسرائیل علیه ایران) نیز به کشورمان آسیب رساندند؛ در جنگی که گل‌های معطر ما به شهادت رسیدند.

عضو فقهای شورای نگهبان بیان کرد: دشمن تصور می‌کرد که اغتشاشگران داخلی به خیابان‌ها بریزند، اما ناکام ماندند و فریاد وحدت از ایران برخواست و در نهایت آمریکا دست تسلیم بلند کرد و تقاضای آتش بس داد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر بیان کرد: خداباوری، عمل صالح، خدمت جهادی، سابقه مبارزاتی ولایت‌مداری از ویژگی‌های بارز این شهیدان بزرگوار بود.

عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به ساده زیستی شهیدان رجایی و باهنر اضافه کرد: مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی به تعبیر امیرالمومنین (ع) اشرافی گری نیست؛ شهیدان رجایی و باهنر ساده زیست بودند.

وی در پایان با اشاره به حضور مردم گیلان در بزنگاه‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: گیلان با هشت هزار شهید، ۲۴ هزار جانباز و ۲ هزار و ۷۰۰ آزاده در عرصه دفاع مقدس مصداق نصرت الهی بود.

