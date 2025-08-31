تجربه منحصربه‌فرد پرنده‌نگری در قلب گیلان

سایت پرنده‌نگری تالاب کیاکلایه در لنگرود، با میزبانی صدها گونه پرنده بومی و مهاجر، به یکی از مقاصد خاص طبیعت‌گردی و گردشگری علمی در شمال ایران تبدیل شده است،تجربه‌ای منحصربه‌فرد برای علاقه‌مندان به حیات‌وحش و آرامش طبیعت.