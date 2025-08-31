به گزارش خبرنگار تابناک، ایرانیانی که امسال پیادهروی اربعین را تجربه کردند، با مهماننوازی گرمتری از جانب مردم عراق نسبت به سالهای گذشته روبرو شدند. اینمهمان نوازی با شوخی و خنده و چالش موشکهای ایرانی همراه بود. به اینترتیب که عراقیهای میزبان با اطلاع از ملیت ایرانی زائر و فردی که پیادهروی میکرد، دستان خود را به حالت حرکت قوسدار موشک درآورده و ضمن تقلید صدای سوتدار حرکت موشک، لغات «ایرانی» و «بالستیک» را به کار میبردند. اینمیزبانان ضمن بیان اینکه «شما ایرانیها افتخار ما هستید!» هموطنان را به داخل موکبها برده و پذیرایی مفصلی از آنها میکردند.
اما چالش موشکهای ایرانی بهتازگی به شهر اسلامآباد پاکستان هم رسیده و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فیلمی که برای تابناک تهیه شده، با جمعی از مردم اینشهر که در چالش مورد اشاره شرکت کردهاند، گفتگو کرده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید