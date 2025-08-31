به مناسبت روز ملی حفاظت از یوز ایرانی
یوزهای آسیایی پارک ملی توران
مرکز تکثیر در اسارت یوز آسیایی در پارک ملی توران؛ جایی که تلاش شبانهروزی کارشناسان برای حفظ و افزایش جمعیت این گونه ارزشمند به چشم میخورد. در این گزارش تصویری، نبض نجات سریعترین پستاندار جهان در قلب ۱۵ هکتار مرکز دیده میشود. «فیروز» تنها یوزپلنگ نرِ این سایت، همراه با پنج یوزپلنگ ماده به نامهای «دلبر»، «ایران»، «آذر»، «توران» و «ابریشم» در حال مراقبت هستند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.