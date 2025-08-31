En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۵۷۰۸
بازدید: ۴۳۴
نظرات: ۱

به مناسبت روز ملی حفاظت از یوز ایرانی

یوزهای آسیایی پارک ملی توران

مرکز تکثیر در اسارت یوز آسیایی در پارک ملی توران؛ جایی که تلاش شبانه‌روزی کارشناسان برای حفظ و افزایش جمعیت این گونه ارزشمند به چشم می‌خورد. در این گزارش تصویری، نبض نجات سریع‌ترین پستاندار جهان در قلب ۱۵ هکتار مرکز دیده می‌شود. «فیروز» تنها یوزپلنگ نرِ این سایت، همراه با پنج یوزپلنگ ماده به نام‌های «دلبر»، «ایران»، «آذر»، «توران» و «ابریشم» در حال مراقبت هستند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
یوزهای آسیایی پارک ملی توران یوز یوز ایرانی عکس مستند عکس خبری حیات وحش
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۳
تا الان که یوز ایرانی بودند..یکهو شدند یوز اسیایی
پاسخ
1
0