نرخ ازدواج همچنان کاهشی و تجرد قطعی افزایشی شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با حضور در برنامهای تلویزیونی، گزارشی جامع از برنامههای این معاونت در حوزه، دیپلماسی جوانان، اشتغال، ازدواج و مراکز همسانگزینی ارائه کرد.
وی با تبریک پیروزی تیم ملی والیبال جوانان ایران مقابل آمریکا و یادآوری ایستادگی جوانان در دفاع ملی اخیر افزود: در روزهایی که کشور با تهدید خارجی مواجه شد، جوانان در کنار مردم ایستادند و اتحاد خود را نشان دادند. سلام نظامی والیبالیستها در همان روزها، نماد همبستگی و وطندوستی جوانان بود.
معاون امور جوانان، به فعالیتهای گسترده سازمانهای مردمنهاد جوانان در عرصه بینالمللی اشاره کرد و گفت: ارسال نزدیک به ۵۰ هزار ایمیل به سازمان ملل و کمیسیونهای بینالمللی برای مستندسازی جنایات دشمن علیه غیرنظامیان، مکاتبات با سازمان همکاری اسلامی، پیمان شانگهای و کشورهای عضو بریکس، دیدار با دکتر عراقچی و تأکید بر نقش جوانان در ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشبرد دیپلماسی عمومی کشور از جمله اقدامات مهم جوانان در این برهه بود.
رحیمی تأکید کرد: جوانان ما امروز علاوه بر ورزش، در عرصههای دیپلماسی عمومی نیز فعال و اثرگذار هستند.
رحیمی از تولد شبکه ملی «ایران یاران جوان» به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این دوره یاد کرد و گفت: بیش از ۳۰ هزار جوان داوطلب در سراسر کشور در حوزههای امداد و نجات، آموزش و کمکهای اجتماعی سازماندهی شدهاند. این شبکه با فرهنگ داوطلبی جهانی همراستا است و به زودی تعداد اعضای آن افزایش خواهد یافت.
آموزش مهارتهای شغلی به جوانان دهکهای پایین
رحیمی در خصوص اقدامات معاونت امور جوانان در حوزه اشتغال توضیح داد: طرح ترنج با همکاری یونیسف در پنج استان کشور (سیستان و بلوچستان، کرمان، کرمانشاه، همدان و خوزستان) به صورت پایلوت اجرا شد تا جوانان دهکهای پایین جامعه مهارتهای شغلی بیاموزند و وارد بازار کار شوند. موفقیت این طرح باعث شد دستور گسترش آن به سراسر کشور صادر شود.
وی با یادآوری دغدغه شهید سپهبد باقری گفت: این طرح برای مهارتآموزی سربازان وظیفه طراحی شده است. بر اساس احصای نیازهای واقعی هر استان، جوانان سرباز آموزش میبینند و پس از پایان خدمت در همان حوزههای نیازمند مشغول به کار میشوند.
معاون امور جوانان با بیان اینکه متعهد هستیم ۵۰ هزار جوان را از این طریق شاغل کنیم و سمنهای جوانان ما در این مسیر بازوی اجرایی ما هستند و در کنار سازمان فنی و حرفهای و قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح امیدواریم به این تعهدی که داریم عمل کنیم.
کاهش نرخ ازدواج
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ازدواج در کشور پرداخت و گفت: نرخ ازدواج از ۴/۲۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳/۸۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
روند افزایشی تجرد قطعی
وی تصریح کرد: ۱۴ درصد از زنان و ۴ درصد از مردان بالای ۴۵ سال هرگز ازدواج نکردهاند که نشاندهنده روند افزایش تجرد قطعی است در مقابل، زیر ۴۵ سال، حدود ۹/۵ میلیون مرد و ۷/۵ میلیون زن هرگز ازدواج نکردهاند که نیازمند برنامهریزی جدی برای آینده جمعیت است.
وی درباره اقدامات وزارت ورزش و جوانان در این حوزه گفت: صدور مجوز برای ۱۵۰۰ مرکز مشاوره ازدواج، برگزاری ۹۸۰۰ کارگاه پیش از ازدواج طی سال گذشته، ارائه ۳۴۵ هزار جلسه مشاوره رایگان برای دهکهای پایین جامعه، آموزش ۷۰ هزار نفر ساعت برای روانشناسان و مؤسسین مراکز مشاوره از جمله این اقدامات است.
رشد ۳۲ درصدی در پرداخت وام ازدواج
۶۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام
رحیمی در خصوص وام ازدواج توضیح داد: در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، پرداخت وام ازدواج ۳۲ درصد افزایش یافته است. اما همچنان ۶۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام قرار دارند.
وی افزود: سال گذشته تنها به ۵۷ درصد متقاضیان وام پرداخت شد. برای حل این مشکل، در حال پیگیری ایجاد یک بانک مجازی جوانان هستیم تا خدمات مالی ازدواج و اشتغال به صورت متمرکز و تسهیلشده ارائه شود.
ارائه مجوز به ۲۲۰ مرکز همسانگزینی و مقابله با سایتهای غیرمجاز
رحیمی درباره سایتها و مراکز همسانگزینی گفت: فعالیت مراکز بدون مجوز غیرقانونی است و برخورد با آنها بر عهده دستگاههای انتظامی است. اما وزارت ورزش و جوانان تاکنون به ۲۲۰ مرکز همسانگزینی مجوز رسمی داده است که زیر نظر روانشناسان و مشاوران متخصص فعالیت میکنند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پایان تأکید کرد: توانمندسازی، اشتغال و تسهیل ازدواج جوانان سه محور اصلی برنامههای ماست. با اجرای طرحهای ملی و استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و جوانان داوطلب، تلاش داریم آیندهای روشنتر برای نسل جوان ایران رقم بزنیم.
