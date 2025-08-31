۰۹/شهريور/۱۴۰۴
فرهنگی
»
سینما
۲
پ
استایل متفاوت مریم مومن در اکران «تابستانی که برف آمد»
مریم مومن، بازیگر سینما و تلویزیون، با استایلی متفاوت در مراسم اکران مردمی فیلم سینمایی «تابستانی که برف آمد» حضور یافت.
۲
بازیگر زن
مریم مومن
سینما
نظرات بینندگان
ناشناس
|
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
5
پاسخ
چندان هم استایل خاصی نیست
ناشناس
|
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
با این آرایش معمولا میرن عروسی یا عروس میشن
