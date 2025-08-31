En
آمار خروج اتباع غیرمجاز از کشور اعلام شد

مشاور وزیر و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: طی یکسال گذشته و از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم (تا ۶ مرداد امسال) در مجموع یک میلیون و ۸۳۳ هزار و ۶۳۶ نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند.
آمار خروج اتباع غیرمجاز از کشور اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ نادر یاراحمدی با اشاره به اقدامات این مرکز در یکسال گذشته، افزود: این مرکز در نخستین اقدام خود با تقسیم اتباع مهاجر به دو گروه قانونی و غیرقانونی، زمینه ارائه خدمات به مهاجران قانونی و بازگشت مهاجران غیرقانونی به کشورشان را فراهم کرد.

وی اظهار کرد: از مجموع یک میلیون و ۸۳۳ هزار و ۶۳۶ تبعه غیرمجاز خارج شده از کشور، خروج یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال جاری انجام شده است.

رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تصریح کرد: این افراد (اتباع غیرمجاز خارج شده) با توجه به حمایت‌های موثر و گسترده جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند از تسهیلات عمومی بهره‌مند شوند ضمن اینکه در صورت لزوم برای بازگشت به ایران، می‌توانند با انجام مراحل قانونی به صورت رسمی و مجاز به این کشور سفر کنند.

یاراحمدی گفت: بزرگ‌ترین اقدام این مرکز در بحث خروح اتباع غیرمجاز، توجه به بنیاد خانواده در ارائه خدمات قانونی به اتباع خارجی است و برهمین اساس بیش از ۷۰ درصد این اتباع غیرمجاز همراه خانواده به کشورشان بازگشته‌اند.

وی افزود: در گذشته افراد به صورت انفرادی خارج می‌شدند و خانواده‌هایشان در این سوی مرز می‌ماندند یا هنگام ورود امکان همراهی خانواده وجود نداشت، اما امروز شرایطی فراهم شده تا اگر فردی توانمندی لازم برای اشتغال در ایران را داشته باشد و به خدماتش هم نیاز باشد می‌تواند به صورت محدود همراه خانواده به کشور سفر کند.

یاراحمدی گفت: حداقل باید ۸۰۰ هزار نفر دیگر از به عنوان اتباع غیرمجاز از کشور خارج شوند که انجام این مهم در مراحل بعدی اجرای طرح خروج مهاجران غیرقانونی در دستور کار است.

به گفته وی، زیرساخت‌های کشور برای پذیرش تعداد مشخصی تبعه خارجی طراحی و تامین شده و طبق برآورد‌ها باید جمعیت اتباع حدود ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر (کمتر از نصف ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که سال گذشته اعلام شد) باشد.

مشاور وزیر کشور تصریح کرد: در مرحله اول خروج مهاجران غیرقانونی و تا پایان سال جاری، دو میلیون تبعه غیرمجاز باید کشور را ترک کنند که تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خارج شده‌اند.

 یاراحمدی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این طرح، به کسانی که جانشان در خطر بوده و یا زنان سرپرست خانوار و خانواده‌هایی که دارای بیماری هستند، توجه و عنایت ویژه شده است و برای اولین بار کمیسیون پزشکی مرکز با کمک وزارت بهداشت برای تکمیل روند درمان بیماران در کشور، تشکیل شد.

وی افزود: ما با همکاری دستگاه‌های مربوطه و مجلس شورای اسلامی، لایحه دولت را با طرح مجلس تلفیق کردیم و در کمیسیون مشترکی که از کمیسیون‌های مختلف مجلس تشکیل شده، به دنبال تصویب یک قانون جامع در خصوص اتباع خارجی هستیم، این قانون که به نام «قانون سازمان ملی مهاجرت» شناخته می‌شود و قرار است نیاز‌های کشور در حوزه ارائه خدمات به اتباع خارجی و مهاجرین را به صورت کامل پوشش دهد.

رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: بر اساس تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی، این قانون باید در اسرع وقت بررسی شود که امیدواریم تا پایان مهرماه به تصویب مجلس هم برسد.

یاراحمدی افزود: مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، طرح به‌روزرسانی اطلاعات پناهندگان جمعی را با تعداد ۷۷۵ هزار و ۵۹۳ نفر را اجرا کرده و همچنین طرح تعیین تکلیف اتباع دارای برگه سرشماری با آمار ۲ میلیون و ۳۳ هزار و ۸۰۲ نفر نیز در حال اجراست.

وی اظهار کرد: ایجاد بانک اطلاعات جامع اتباع خارجی و صدور شناسه یکتا برای آنان تحت مدیریت وزارت کشور نیز در دست اقدام است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
2
پاسخ
با تشکر اما باید همه برن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
3
پاسخ
دوباره با ویزا میان
حبیب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
اخرسال گذشته فراجا اعلام کرد از اول1403 دو میلیون طرد شده اند!!! تناقض درامار زیاد است
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
خواهش میکنم بگید: مهاجرین غیرمجاز

چون وقتی میگید اتباع خودبخود دارید به تبعه بودن آنها اشاره می کنید .
