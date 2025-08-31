En
اعلام ساعت‌های تعطیلی سینما در روز دوشنبه

سالن‌های سینمایی از صبح ۱۰ شهریورماه تا اذان مغرب تعطیل می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۲۵۷۰۱
545 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ همزمان با شهادت امام حسن عسکری (ع)، سینما‌های سراسر کشور از صبح فردا دوشنبه، دهم شهریور تا غروب تعطیل خواهند شد و اکران فیلم‌ها از سانس‌های ساعت ۱۹ از سرگرفته خواهد شد.

در روز‌های گذشته فیلم کمدی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش به اکران اضافه شده و قرار است از چهارشنبه، ۱۲ شهریور نیز فیلم‌های «ناتور دشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان، «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر و «آدم‌کش» با نام قبلی «تابستان همان سال» ساخته محمود کلاری به اکران درآیند.

در حال حاضر فیلم‌های «پیرپسر»، «زن و بچه»، «مرد عینکی»، «ناجورها»، «صددام»، «جزایر قناری»، «اتاقک گلی»، «زعفرانیه ۱۴ تیر» و «غیبت موجه»، و انیمیشن‌های «رویاشهر»، «پسر دلفینی ۲» و «فرمانروای آب» از جمله فیلم‌های روی پرده سینما هستند.

