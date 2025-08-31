En
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند

علیرضا جهانبخش همچنان بدون تیم است، اما به نظر می‌رسد که او به زودی تیمش را در اروپا انتخاب کند و تا پیش از پایان نقل‌وانتقالات اروپایی قراردادش امضا شود.
یک روز مانده به پایان نقل‌وانتقالات تابستانی و در سال منتهی به جام جهانی، کاپیتان‌های اول و دوم تیم ملی بدون تیم مانده بودند که حالا وضعیت مهدی طارمی مشخص شد، اما علیرضا جهانبخش هنوز در کش و قوس انتخاب تیم است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پایان نقل‌وانتقالات تابستانی شاید برای مهدی طارمی آنطور که دوست داشت پیش نرفت، اما در نهایت انتخابی انجام داد که بتواند در لیگ قهرمانان اروپا بازی کند و برای المپیاکوس یونان به میدان برود. در حالی که مهاجم تیم ملی دوست داشت با جدایی از اینتر در یکی از لیگ‌های معتبر و سطح اول اروپا بازی کند، اما در نهایت هیچ تیمی از انگلستان، آلمان، اسپانیا، ایتالیا یا فرانسه که پنج لیگ سطح اول اروپا محسوب می‌شوند، سراغ مهاجم ایرانی نیامدند.

در نهایت مهدی طارمی یک روز مانده به پایان نقل و انتقالات راهی المپیاکوس یونان شد که هرچند به نسبت لیگ سطح پایین‌تری است، اما حضور این تیم یونانی در لیگ قهرمانان اروپا و رویارویی پافوس، آرسنال، بارسلونا، آیندهوون، غیرت، لورکوزن و آژاکس این فرصت را به مهاجم ایرانی خواهد داد که همچنان در سطح خوبی فوتبال خود را ادامه دهد.

با این حال، طارمی پس از یک سال حضور نه چندان موفق در اینتر یک عقبگرد داشت و به المپیاکوس پیوست، اما وضعیت برای علیرضا جهانبخش شباهت زیادی به فصل گذشته دارد. او که فصل گذشته پس از جدایی از فاینورد تا نیم فصل بدون تیم بود، در نهایت به هیرنفین هلند پیوست و در پایان فصل هم او در لیست خروجی قرار گرفت. حالا هم او پس از جدایی از هیرنفین هنوز مقصد بعدی خود را انتخاب نکرده و تا ۲۴ ساعت آینده فرصت دارد که مقصد جدیدش را مشخص کند تا مانند فصل گذشته بدون تیم نماند. در اخبار غیر رسمی آمده که راپیدوین اتریش مقصد احتمالی جهانبخش است و او فصل آینده زیر نظر پیتر اشتوگر کار خواهد کرد.

این اتفاق در حالی است که استقلال این فصل پیشنهادی به جهانبخش ارائه کرده بود که کاپیتان تیم ملی اعلام کرد قصد دارد همچنان در فوتبال اروپا به کارش ادامه دهد. پس از ناکامی رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس در نقل‌وانتقالات پیش فصل در مقایسه با استقلال، این شایعه مطرح شد که او قصد دارد مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش را با هم به پرسپولیس بیاورد، اما حالا به نظر می‌رسد این شایعه درست نبوده.

حضور جهانبخش در اتریش هم در شرایطی مطرح شده که «اریک نیدزرر»، خبرنگار شبکه اسکای اسپورت در اتریش، از توافق راپیدوین با توبیاس فیلد گولیکسن، هافبک هجومی ۲۲ ساله نروژی خبر داده که به زودی برای تست‌های پزشکی راهی وین می‌شود که اگر این اتفاق رخ بدهد، مشخصاً علیرضا جهانبخش از برنامه‌های باشگاه راپیدوین خارج می‌شود.

با این حال حتی در صورتی که جهانبخش راهی فوتبال اتریش شود یا حضورش در اروپا ادامه پیدا کند، برخلاف آنچه گفته می‌شود او رکورد ۱۲ سال حضور مداوم مهدی مهدوی‌کیا در سطح اول فوتبال اروپا را خواهد شکست، اما این اتفاق رقم نمی‌خورد. چراکه جهانبخش فقط سه سال در یکی از سه لیگ سطح اول فوتبال اروپا حضور داشته و باقی فوتبالش را در لیگ دسته اول و لیگ اردویژه هلند دنبال کرده است. البته که لیگ فوتبال هلند کیفیت بالایی دارد، اما در میان لیگ‌های سطح اول فوتبال اروپا جایی ندارد.

علیرضا جهانبخش هیرنفین استقلال پرسپولیس مهدی طارمی المپیاکوس تیم ملی فوتبال جام جهانی
