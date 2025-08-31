مردم از خرید و فروش هیجانی اجتناب کنند

بررسی بازار طلا و سکه در روز شنبه نشان میدهد هر قطعه سکه طرح جدید با قیمت ۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ همچنین نیمسکه با رقم ۵۲ میلیون تومان، ربعسکه ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان معامله و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۸ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان قیمتگذاری شد.
محمد کشتیآرای، رئیس پیشین اتحادیه طلا و جواهر تهران، در گفتوگو با میزان با اشاره به وضعیت بازار طلا و سکه اظهار کرد: آغاز معاملات این هفته در شرایطی رقم خورد که بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی با رشد حدود ۵۰ دلاری نسبت به پایان هفته گذشته همراه شد.
وی ادامه داد: همزمان نوسانات افزایشی نرخ ارز در بازار داخل نیز رخ داد که در مجموع موجب افزایش قیمت طلا و سکه نسبت به روز پنجشنبه گذشته شد.
رئیس پیشین اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: در ساعات ابتدایی معاملات روز گذشته، بازار بهصورت هیجانی عمل کرد و همین موضوع موجب شد که قیمتها روند صعودی داشته باشند، اما با ادامه دادوستدها، التهاب بازار کاهش یافت و قیمتها نسبت به ابتدای صبح تعدیل شد.
کشتیآرای گفت: با این حال در مجموع همچنان سطح قیمتها بالاتر از روز پایانی هفته گذشته قرار دارد.
وی با اشاره به شرایط خاص بازار و اخبار مربوط به تحولات سیاسی اظهار کرد: وقتی قیمتها بهصورت هیجانی افزایش پیدا میکند، فاصله نرخ خرید و فروش بیشتر میشود و این موضوع به زیان مصرفکنندگان است.
به گفته رئیس پیشین اتحادیه طلا و جواهر تهران در چنین شرایطی معمولاً تقاضای مقطعی در بازار شکل میگیرد. با این حال، اقدام بانک مرکزی در اعلام واگذاری سکه از امروز ۹ شهریور، موجب کاهش تقاضا در بازار سکه شد و جلو ادامه روند صعودی حباب سکه را گرفت.
کشتیآرای در توضیح رقم حباب سکه اظهار کرد: در حال حاضر حباب سکه حدود ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، در حالی که قیمت طلا در بازار داخلی فاقد حباب بوده و تنها قیمت سکه با توجه به تقاضا دارای حباب است.
پیشبینی روند قیمتها تا پایان هفته امکانپذیر نیست
وی همچنین درباره پیشبینی روند قیمتها تا پایان هفته گفت: با توجه به تعدد متغیرهای سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج از کشور، پیشبینی دقیق روند بازار تا پایان هفته امکانپذیر نیست. شرایط بهگونهای است که باید روزانه قیمتها را بررسی و تحلیل کرد.
رئیس پیشین اتحادیه طلا و جواهر تهران در توصیهای به خریداران تأکید کرد: در مواقعی که بازار شرایط هیجانی دارد، خرید و فروش به زیان مصرفکننده خواهد بود؛ بنابراین بهتر است مردم برای خرید صبر کنند تا بازار از حالت هیجانی خارج شود.
