En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سرانجام ماجرای طلاهای زنجانی و گمرک چه شد؟!

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: محموله ۱۳ کیلویی طلای منتسب به بابک زنجانی به دلیل نداشتن استاندارد قانونی در وزن و عیار شمش‌ها و با دستور بانک مرکزی مرجوع شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۷۵
| |
148 بازدید
|
۱
سرانجام ماجرای طلاهای زنجانی و گمرک چه شد؟!

سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی درباره توقیف ۱۳ کیلو طلای منتسب به بابک زنجانی اظهار کرد: این محموله به دلیل رعایت نکردن آئین‌نامه واردات شمش طلا مرجوع شد. طبق آئین‌نامه، وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و عیار آن ۹۹۵.۵ باشد. شمش‌های این محموله کمتر از حد مجاز بوده و بانک مرکزی دستور مرجوع شدن آن را صادر کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رایگانی افزود: ملاک عمل گمرک در بررسی محموله‌ها، آئین‌نامه‌های موجود است و فارغ از مالک محموله، همه محموله‌ها باید استانداردهای قانونی را رعایت کنند. به همین دلیل این ۱۳ کیلو طلا، بدون توجه به مالک آن، مرجوع شد.

وی همچنین تأکید کرد: خبر واردات یک تن طلا توسط نامبرده صحت ندارد و کل محموله تنها ۱۳ کیلوگرم بوده است. سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این پرونده صرفاً نظارت بر اجرای قوانین و آئین‌نامه‌ها را بر عهده دارد و هیچ اقدام تعزیراتی ویژه‌ای علیه مالک محموله صورت نگرفته است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بابک زنجانی گمرک توقیف خبر فوری شمش طلا
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تاریخ جدید حراج شمش طلا اعلام شد
بابک زنجانی برای همه خط‌ونشان کشید
ترخیص آیفون ١۶ از فرودگاه امام شروع شد
سرنوشت عجیب طلاهای بابک زنجانی
سریال جنجالی رفع توقیف شد
نقشه طلایی بابک زنجانی برای بانک مرکزی/ آیا فرزین عقب‌نشینی می‌کند؟
اعلام زمان حراج شمش طلای مرکز مبادله
حراج شمش طلا؛ فرصت خرید تا ۲۴ ساعت دیگر
سرمایه گذاری بابک زنجانی در پروژه‌ها یعنی نفوذ مافیا
۷ تن و ۴۵۳ کیلو طلا در ۶ ماه وارد کشور شد
رکورد جدید معاملات شمش طلا
تنها راه فرار زنجانی از اعدام
توقیف ۱۳ کیلو شمش طلای وارداتی با نشان بابک زنجانی
پنج شمش در انبار آب شد!
روش‌های ساده برای تشخیص جواهرات تقلبی از اصل 
مستندات توقیف هفته‌نامه "9 دی"
آیا بابک زنجانی دوباره به صحنه بازگشته است؟
روایت عجیب از دلیل بازگشت بابک زنجانی
ماجرای توقیف شمش‌های طلای بانک‌ زنجانی
وجه الضمان حراج شمش طلا یک میلیارد تومان شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
همش دروغه بابک زنجانی بچه نیست مار خورده تا افعی شده
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
ترامپ کجاست؟
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۶ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۷ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۶ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۸۲ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Yrr
tabnak.ir/005Yrr