سرانجام ماجرای طلاهای زنجانی و گمرک چه شد؟!

سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی درباره توقیف ۱۳ کیلو طلای منتسب به بابک زنجانی اظهار کرد: این محموله به دلیل رعایت نکردن آئیننامه واردات شمش طلا مرجوع شد. طبق آئیننامه، وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و عیار آن ۹۹۵.۵ باشد. شمشهای این محموله کمتر از حد مجاز بوده و بانک مرکزی دستور مرجوع شدن آن را صادر کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رایگانی افزود: ملاک عمل گمرک در بررسی محمولهها، آئیننامههای موجود است و فارغ از مالک محموله، همه محمولهها باید استانداردهای قانونی را رعایت کنند. به همین دلیل این ۱۳ کیلو طلا، بدون توجه به مالک آن، مرجوع شد.
وی همچنین تأکید کرد: خبر واردات یک تن طلا توسط نامبرده صحت ندارد و کل محموله تنها ۱۳ کیلوگرم بوده است. سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این پرونده صرفاً نظارت بر اجرای قوانین و آئیننامهها را بر عهده دارد و هیچ اقدام تعزیراتی ویژهای علیه مالک محموله صورت نگرفته است.
