صدرنشینی پسران در ریاضی و تجربی کنکور

از ۲۰ نفر رتبه‌های برتر و تک رقمی دو گروه آزمایشی تجربی و ریاضی کنکور سال ۱۴۰۴ دانشگاه‌ها که روز گذشته توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد، ۱۸ نفر آن‌ها را پسران تشکیل می‌دهند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نتایج اولیه نوبت دوم آزمون سراسری به صورت نمره خام و نمره کل در ۲۴ مردادماه اعلام شد. کارنامه شامل بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی و رتبه در سهمیه و رتبه کشوری است و داوطلبان می‌توانند آن را در حساب کاربری خود در سامانه سنجش مشاهده کنند.

کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ روز گذشته ۸ شهریورماه در اختیار داوطلبان قرار گرفته است. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می‌توانند ۱۵۰ کدرشته محل را انتخاب کنند.

اسامی ۴۰ نفر از برترین های کنکور ۱۴۰۴ دانشگاه ها و موسسات آموزشی در ۵ گروه آزمایشی هنر، زبان های خارجی، تجربی، انسانی و ریاضی و فنی روز گذشته توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد، بر این اساس ۹ نفر از ۱۰ نفر رتبه برتر گروه آزمایشی ریاضی را پسران تشکیل می‌دهند.

همپنین ۸ نفر از ۱۰ نفر رتبه‌های برتر کنکور گروه آزمایشی تجربی به پسران اختصاص دارد. در گروه آزمایشی علوم انسانی سهم پسران و دختران در تصاحب رتبه‌های برتر به صورت برابر ۵۰ درصد اعلام شده است؛ به طوریکه ۵ نفر رتبه‌های برتر این گروه آزمایشی پسر و ۵ نفر نیز دختر هستند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، هر ۵ نفر دارندگان رتبه های یک تا ۵ کنکور هنر را دختران تشکیل می دهند و در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی نیز دو نفر از رتبه‌های برتر را آقا و ۳ نفر دیگر را نیز خانم تشکیل دادند.

در نوبت دوم کنکور ۱۴۰۴ بیش از ۸۲۲ هزار داوطلب شرکت داشتند که به جز گروه آزمایشی ریاضی در سایر گروه ها زنان بیش از ۶۸ درصد متقاضیان این رشته های دانشگاهی بودند.

بر این اساس، در گروه آزمایشی ریاضی در مجموع ۱۱۴ هزار و ۶۸۳ هزار داوطلب شرکت کرده اند که از این تعداد ۴۲ هزار ۱۲۸ نفر زن و ۷۲ هزار و ۵۵۵ نفر نیز مرد هستند. به نوعی دیگر ۳۷ درصد داوطلبان این گروه را زن و ۶۳ درصد را نیز مردان تشکیل دادند.

در گروه آزمایشی تجربی نیز در مجموع ۳۹۹۹ هزار و ۴۵۹ نفر داوطلب شرکت کردند که از این تعداد ۱۴۳ هزار و ۶۴۲ نفر را زنان و ۱۲۹ هزار و ۸۳۵ نفر را نیز مردان تشکیل دادند. به نوعی زنان با ۶۷ درصد داوطلب بیشترین متقاضیان این گروه آزمایشی هستند.

در گروه آزمایشی علوم انسانی نیز در مجموع ۲۱۲ هزار و ۹۳۰ نفر داوطلب شرکت کردند که در این گروه نیز ۱۴۳ هزار و ۶۴۲ نفر را زنان به خود اختصاص دادند، به نوعی در این گروه از کنکور نیز زنان ۶۷ درصد داوطلبان هستند.

در گروه آزمایشی هنر نیز در مجموع ۳۸ هزار و ۴۷۷ داوطلب شرکت کرده‌اند که ۳۰ هزار و ۴۷۷ نفر را زنان به خود اختصاص دادند؛ به نوعی ۷۹ درصد داوطلبان زنان هستند.

در گروه آزمایشی زبان نیز در مجموع ۵۷ هزار و ۴۰۴ نفر شرکت کننده داشتیم که از این تعداد ۳۹ هزار و ۲۷۵ نفر را زنان تشکیل دادند و مردان فقط ۳۲ درصد متقاضیان این گروه هستند.