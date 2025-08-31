En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حبس برای دو مدیر نیروگاه برق ری

قوه قضائیه اعلام کرد: دو مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به دلیل اهمال در انجام وظیفه و اتلاف بیش از ۷۸۰ هزار لیتر گازوئیل به حبس و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شدند.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۶۳
| |
1006 بازدید
|
۲
حبس برای دو مدیر نیروگاه برق ری

به گزارش تابناک به نقل از قوه قضائیه؛ در زمستان سال گذشته در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و کمبود سوخت مواجه بود، گزارشی در دادگستری استان تهران رسیدگی شد مبنی بر اینکه یکی از مخازن سوخت و گازوئیل نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری بیش از ۹ ماه دارای نشتی بوده است.

طبق برآورد‌ها و کارشناسی‌های صورت گرفته بیش از ۷۸۰ هزار لیتر گازوئیل از مخزن نشت کرده و به داخل قنوات اطراف وارد و در آب‌های زیر زمینی و خاک نفوذ کرده و نشت گازوئیل از این مخزن علاوه بر خسارت‌های ناشی از اتلاف انرژی، موجب آلودگی گسترده محیط زیست شده بود.

در پی این گزارش، دادستانی شهرستان ری به موضوع ورود کرد و در این زمینه پرونده قضائی تشکیل شد.

پس از انجام تحقیقات و رسیدگی‌های قضائی، مدیر عامل شرکت و رئیس هیئت مدیره نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به اتهام آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی هر کدام به تحمل یک سال حبس و نیز انفصال از مشاغل دولتی محکوم شدند.

همچنین شرکت تولید برق مکلف به جبران خسارت و رفع آلودگی از محیط زیست و جلوگیری از تکرار وقوع چنین حوادثی شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حبس نیروگاه برق حکم دادگاه
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حکم جدید دادگاه کانادا درباره حادثه هواپیمای اوکراینی
محکومیت قضایی عبدالرضا داوری به حبس و شلاق
حکم جنجالی فساد فوتبال رفسنجان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
8
پاسخ
والا بیشتر از اتلاف یه سکته به مردم داد تو این وضعیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
اگه قوه قضاییه با مدیران کار نابلد و ترک فعل کن اینگونه قاطع برخورد کند بیقه مدیران حساب کار دستشون می اید و موجب دلگرمی مردم هم میشوند
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
ترامپ کجاست؟
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۶ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۷ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۶ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۸۲ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Yrf
tabnak.ir/005Yrf