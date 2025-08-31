تکذیب اقدام تروریستی علیه افسران ایرانی در بغداد

خبر مربوط به اقدام تروریستی در عراق علیه یک یا چند افسر ایرانی کذب است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ نیمه شب گذشته برخی حساب های کاربری اسرائیل از یک عملیات پهپادی در فرودگاه عراق خبر دادند و مدعی شدند که طی آن یک خودرو ون حامل 2 نظامی ایرانی را هدف قرار داده و کشته اند.



ساعاتی پیش، این سایت با رد صحت این خبر نوشته است که اقدام تروریستی در عراق علیه یک یا چند افسر ایرانی کذب است.

بر اساس این گزارش «یک منبع آگاه در این باره تاکید کرده است که اقدام تروریستی در عراق علیه یک یا چند افسر ایرانی در بغداد کذب است و هیچ اقدامی اخیرا در بغداد انجام نشده است.»