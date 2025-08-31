En
پایان ورود موتورسیکلت‌‌ها به پیاده‌روهای تهران

مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: با اجرای طرح پیاده‌راه ایمن، ورود موتورسیکلت‌ها به پیاده‌روهای پایتخت ممنوع می‌شود و تا پایان سال ۲۵۰ معبر شهر ایمن‌سازی خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۵۸
| |
1075 بازدید
|
۱۰
پایان ورود موتورسیکلت‌‌ها به پیاده‌روهای تهران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ درباره طرح «پیاده‌راه ایمن» اظهار کرد: متأسفانه هجوم موتورسیکلت‌ها به معابر، پیاده‌روها و فضاهایی که مختص عابر پیاده، خودرو یا مسیرهای ویژه اتوبوس است، موجب بی‌نظمی در شهر شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پیاده‌روها برای عبور امن و راحت عابران طراحی می‌شوند، برنامه‌ای تدوین کردیم تا ورود موتورسیکلت‌ها را کنترل کنیم و مانع ورود خودرو و موتورسیکلت به پیاده‌روهای شهر شویم.

مدیرکل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران تصریح کرد: با همکاری پلیس راهور در هر منطقه 10 پیاده‌رو شناسایی شده که با تجهیزات ترافیکی و موانع بسته می‌شوند و فقط امکان عبور عابران وجود خواهد داشت و ورود موتورسیکلت‌ها ممنوع است.

وی گفت: نام این طرح «پیاده‌روی ایمن» است تا مردم بتوانند با ایمنی و امنیت عبور کنند. بسیاری از سرقت‌ها در سطح شهر در پیاده‌روها رخ می‌دهد و موتورسیکلت‌هایی که وارد پیاده‌روها می‌شوند این مشکلات را ایجاد می‌کنند. این طرح شرایط پیاده‌روی ایمن و امن را برای شهروندان فراهم می‌کند.

وی افزود: این طرح از ابتدای امسال آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد. هر منطقه موظف است 10 معبر را اجرا کند و علاوه بر آن، 30 معبر فرامنطقه‌ای نیز تعیین شده است. بنابراین تا پایان سال 250 معبر در سطح شهر دارای پیاده‌راه ایمن خواهند شد.

گلشنی تصریح کرد: ما وظیفه داریم همه پیاده‌روهای شهر را ایمن کنیم، اما با توجه به توان اجرایی و بودجه، امسال برای 250 محور برنامه‌ریزی شده و ان‌شاءالله سال آینده نیز ادامه دارد.

موتورسیکلت پیاده رو شهرداری
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
3
5
پاسخ
پیاده رو هارو عریض کردن و موتوری ها قطاری پارک می کنن توی پیاده رو. ازونجا بندازین بیرون میرن توی خیابون پارک می کنن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
9
پاسخ
پدرم منو یک موتورسوار نوجوان در پیاده رو کشت. چرا نوجوانان به همین راحتی موتورسواری میکنند؟ چرا نظارت نبست؟
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
11
پاسخ
دوباره طرح های تکراری که پس از صرف میلیاردها تومان از مالیات مردم ، موضوع فراموش می شود .....
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
9
پاسخ
ورود موتورسیکلت‌ها به پارکها هم ممنوع شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
کلا باید موتور جمع بشه وچیزی بنام موتور سه چرخ مد بشه که سرعت وخطر کمتری هم دارد مثل هندوستان
قارنعلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
7
پاسخ
موتور سوار ها فقط به پشت بام بازار ورود نمی کنند وگرنه همه جا هستند چون فرهنگ سازی نمی شود
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
5
پاسخ
تمامی اینها در آیین نامه و مقررات پلیس راهنمایی و رانندگی هست ولی خود پلیس متاسفانه از آن بی خبر است و اعمال قانون نمیکند و وقتی همگیر شد کاسه چه کنم چه کنم دست میگیرد
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
احتمالا ی قرارداد پیمانکاری لازم دارن که یسری میله ای چیزی بزنن ی عده وضعشون خوب شه. وگرنه کسی به فکر مردم نیست حداقل در عمل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
باید طرح موتور بگیری اجرا بشه این هوندا ها خیلی سرو صدا میکنند جدیدا با دستگاری چند روز دیگه بچه ها میخواهن بن مدرسه خطرناکه چنا با سرعت میرون خودشون به درک مردم نفله میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
اگر اجرا شود و مثل طرح تخلفات ساکن فراموش نشود
تعمیر گاههای موتور هم کل پیاده روها را مال خود میدانند بنده با کالسکه بچه باید از وسط خیابان عبور کنم. سد معبر شهرداری تقریبا تعطیل است مخصوصا بعد از ظهر به بعد
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
ترامپ کجاست؟
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۶ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۷ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۶ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۸۲ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۸ نظر)
