به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ درباره طرح «پیادهراه ایمن» اظهار کرد: متأسفانه هجوم موتورسیکلتها به معابر، پیادهروها و فضاهایی که مختص عابر پیاده، خودرو یا مسیرهای ویژه اتوبوس است، موجب بینظمی در شهر شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه پیادهروها برای عبور امن و راحت عابران طراحی میشوند، برنامهای تدوین کردیم تا ورود موتورسیکلتها را کنترل کنیم و مانع ورود خودرو و موتورسیکلت به پیادهروهای شهر شویم.
مدیرکل حملونقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران تصریح کرد: با همکاری پلیس راهور در هر منطقه 10 پیادهرو شناسایی شده که با تجهیزات ترافیکی و موانع بسته میشوند و فقط امکان عبور عابران وجود خواهد داشت و ورود موتورسیکلتها ممنوع است.
وی گفت: نام این طرح «پیادهروی ایمن» است تا مردم بتوانند با ایمنی و امنیت عبور کنند. بسیاری از سرقتها در سطح شهر در پیادهروها رخ میدهد و موتورسیکلتهایی که وارد پیادهروها میشوند این مشکلات را ایجاد میکنند. این طرح شرایط پیادهروی ایمن و امن را برای شهروندان فراهم میکند.
وی افزود: این طرح از ابتدای امسال آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد. هر منطقه موظف است 10 معبر را اجرا کند و علاوه بر آن، 30 معبر فرامنطقهای نیز تعیین شده است. بنابراین تا پایان سال 250 معبر در سطح شهر دارای پیادهراه ایمن خواهند شد.
گلشنی تصریح کرد: ما وظیفه داریم همه پیادهروهای شهر را ایمن کنیم، اما با توجه به توان اجرایی و بودجه، امسال برای 250 محور برنامهریزی شده و انشاءالله سال آینده نیز ادامه دارد.
