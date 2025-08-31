علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه دولت دهم و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران گفت: «قرار شد اگر من به خانم شرمن بگویم که کوتاه بیاید و ایشان همراهی کند، آقای جلیلی به شرایط پیشنهادی پاسخ دهد. همین‌طور شد و در جلسه اول آلماتی طرفین خشنود بودند، اما جلیلی از وعده‌اش عقب‌نشینی کرد و گفت ربطی به شما نداشت و منطق ما قوی بود! پس از آن به مذاکرات آلماتی رفتند و کامل شکست خوردند. بعد با مذاکره من سلطان عمان نامه‌ای به احمدی‌نژاد فرستاد که در آن برای اولین بار حق غنی‌سازی ایران پذیرفته شد.» روایت کامل صالحی را می‌بینید و می‌شنوید.