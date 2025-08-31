En
کد خبر:۱۳۲۵۶۵۰
کد خبر:۱۳۲۵۶۵۰
1154 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

افشاگری علی‌اکبر صالحی علیه سعید جلیلی

علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه دولت دهم و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران گفت: «قرار شد اگر من به خانم شرمن بگویم که کوتاه بیاید و ایشان همراهی کند، آقای جلیلی به شرایط پیشنهادی پاسخ دهد. همین‌طور شد و در جلسه اول آلماتی طرفین خشنود بودند، اما جلیلی از وعده‌اش عقب‌نشینی کرد و گفت ربطی به شما نداشت و منطق ما قوی بود! پس از آن به مذاکرات آلماتی رفتند و کامل شکست خوردند. بعد با مذاکره من سلطان عمان نامه‌ای به احمدی‌نژاد فرستاد که در آن برای اولین بار حق غنی‌سازی ایران پذیرفته شد.» روایت کامل صالحی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر سعید جلیلی علی اکبر صالحی مذاکرات هسته ای ویدیو مذاکرات محرمانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
پاسخ
اسم کتابی که دست دکتر صالحی هست چیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
پاسخ
هر چی کشیدم از جلیلی کشیدیم
