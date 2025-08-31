رییس‌جمهور کشورمان برای انجام سفری چهار روزه به چین و شرکت در اجلاس شانگ‌های دقایقی قبل تهران را به مقصد پکن ترک کرد.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و آیت‌الله محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، را برای سفر به چین بدرقه کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پزشکیان چهار روز در چین خواهد بود و با شی جین پینگ رهبر چین، ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه و سایر روسای جمهور و نخست‌وزیران عضو سازمان شانگ‌های درباره مسائل دوجانبه و چندجانبه جهانی و داخلی گفت‌وگو خواهد کرد.

دیدارها و گفت‌وگوهای پزشکیان درباره مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی خواهد بود.