کشف اسکلت ۲۱۰۰ ساله با تاج زرین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، باستان‌شناسان یک تاج زرین خیره‌کننده را در یک تپه‌ خاکسپاری ۲۱۰۰ ساله متعلق به یک جنگجوی تراکیایی و اسب او کشف کرده‌اند. این تاج منحصربه‌فرد بخشی از مجموعه‌ای از جواهرات طلا است که از قبر «ارباب ساکار»(Sakar) بیرون آورده شد، نامی که به افتخار رشته‌کوهی در جنوب شرقی بلغارستان؛ جایی که او پیدا شد، بر او نهاده‌اند.

«لایوساینس»‌ نوشت، «اولینا اسلاوچوا» (Evelina Slavcheva)، رئیس آکادمی علوم بلغارستان در بیانیه‌ای گفت: «گنجینه‌های زرینی که در سرزمین‌های ما کشف شده‌اند، گواه صنعتگری با کیفیت، زندگی معنوی غنی و جوامع پررونق هستند.»

این تپه‌های خاکسپاری باستانی در جریان حفاری‌های مربوط به نصب یک پارک خورشیدی در سال ۲۰۲۴ کشف شدند. گروهی از باستان‌شناسان آکادمی علوم بلغارستان این گورها را حفاری کردند و دریافتند که یکی از آن‌ها شامل استخوان‌های یک زن جوان و دیگری شامل استخوان‌های یک مرد میانسال است.

در هر دو مقبره آثار زرین فراوانی کشف شد، اما قبر مرد، غنی‌ترین موردی است که تاکنون در بلغارستان کشف شده است.

به دلیل شکوه و ثروت گور مرد که استخوان‌های اسب جنگی‌اش هم در آن بود، او لقب «اربابِ ساکار» گرفته است. او در اواخر دوره‌ «هلنیستی»، حدود ۱۵۰ تا ۱۰۰ پیش از میلاد زندگی می‌کرد و ممکن است یک جنگجوی اشراف‌زاده بوده باشد. در آغاز آن قرن، منطقه‌ تراکیه تا حدودی زیر سلطه‌ی یونانی‌ها بود، اما تا پایان قرن، رومی‌ها آن را به‌ عنوان بخشی از امپراتوری خود تسخیر کردند.

پژوهش‌های اولیه نشان می‌دهد که «اربابِ ساکار» هنگام مرگ حدود ۳۵ تا ۴۰ ساله بوده است. تاج یا همان ریسه‌ مجلل ساخته‌شده از نقره‌ مطلا،‌ دور جمجمه‌ او یافت شد. دیگر آثار کشف‌شده در قبر او شامل ظروف سفالی و شیشه‌ای، نیزه‌های آهنی و یک سپر، زیورآلات نقره و یک خنجر منحصربه‌فرد پوشیده از جواهر بود.

اسب مرد نیز با هدایا و لوازم خاکسپاری فراوانی تکریم شده بود که از جمله آن‌ها به یک قطعه تزئینی برنزی مطلا روی زین او که قهرمان اسطوره‌ای، هرکول را در حال شکست دادن یک غول نشان می‌دهد،‌ می‌توان اشاره کرد. زین همچنین شامل تصاویر برنزی دیگری از حیوانات بود که احتمالا نمایانگر کارهای دیگر هرکول است.

درباره‌ تپه‌ خاکسپاری زنی که در آغاز قرن دوم پیش از میلاد زندگی می‌کرد، اطلاعات کمتری در دست است. باستان‌شناسان دو جفت کفش چرمی سالم، یک صندوق چوبی پوشیده از طلا، نقره و جواهرات، و همچنین تعداد زیادی اشیای زرین، شیشه‌ای و برنزی بازیابی کردند. نزدیک این تپه یک نیایشگاه کوچک متعلق به نیمه‌ی دوم قرن دوم پیش از میلاد قرار داشت و باستان‌شناسان توانستند در آن مکان تعداد زیادی سکه‌های مربوط به آن منطقه‌ پیدا کنند.

اشیای زرین دوره‌ی هلنیستی در ۱۲ اوت در مؤسسه ملی باستان‌شناسی بلغارستان به‌عنوان بخشی از نمایشگاهی با عنوان «درخشش طلای هلنیستی، ارباب ساکار» به نمایش عموم گذاشته شدند. این نمایشگاه تا ۱۷ اکتبر ادمه دارد.