En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کشف اسکلت ۲۱۰۰ ساله با تاج زرین

اسکلت ۲۱۰۰ ساله‌ جنگجویی که به همراه یک ریسه زرین خیره‌کننده دفن شده بود، در بلغارستان کشف شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۱۷
| |
436 بازدید
کشف اسکلت ۲۱۰۰ ساله با تاج زرین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، باستان‌شناسان یک تاج زرین خیره‌کننده را در یک تپه‌ خاکسپاری ۲۱۰۰ ساله متعلق به یک جنگجوی تراکیایی و اسب او کشف کرده‌اند. این تاج منحصربه‌فرد بخشی از مجموعه‌ای از جواهرات طلا است که از قبر «ارباب ساکار»(Sakar) بیرون آورده شد، نامی که به افتخار رشته‌کوهی در جنوب شرقی بلغارستان؛ جایی که او پیدا شد، بر او نهاده‌اند.

«لایوساینس»‌ نوشت، «اولینا اسلاوچوا» (Evelina Slavcheva)، رئیس آکادمی علوم بلغارستان در بیانیه‌ای گفت: «گنجینه‌های زرینی که در سرزمین‌های ما کشف شده‌اند، گواه صنعتگری با کیفیت، زندگی معنوی غنی و جوامع پررونق هستند.»

این تپه‌های خاکسپاری باستانی در جریان حفاری‌های مربوط به نصب یک پارک خورشیدی در سال ۲۰۲۴ کشف شدند. گروهی از باستان‌شناسان آکادمی علوم بلغارستان این گورها را حفاری کردند و دریافتند که یکی از آن‌ها شامل استخوان‌های یک زن جوان و دیگری شامل استخوان‌های یک مرد میانسال است.

در هر دو مقبره آثار زرین فراوانی کشف شد، اما قبر مرد، غنی‌ترین موردی است که تاکنون در بلغارستان کشف شده است.

به دلیل شکوه و ثروت گور مرد که استخوان‌های اسب جنگی‌اش هم در آن بود، او لقب «اربابِ ساکار» گرفته است. او در اواخر دوره‌ «هلنیستی»، حدود ۱۵۰ تا ۱۰۰ پیش از میلاد زندگی می‌کرد و ممکن است یک جنگجوی اشراف‌زاده بوده باشد. در آغاز آن قرن، منطقه‌ تراکیه تا حدودی زیر سلطه‌ی یونانی‌ها بود، اما تا پایان قرن، رومی‌ها آن را به‌ عنوان بخشی از امپراتوری خود تسخیر کردند.

پژوهش‌های اولیه نشان می‌دهد که «اربابِ ساکار» هنگام مرگ حدود ۳۵ تا ۴۰ ساله بوده است. تاج یا همان ریسه‌ مجلل ساخته‌شده از نقره‌ مطلا،‌ دور جمجمه‌ او یافت شد. دیگر آثار کشف‌شده در قبر او شامل ظروف سفالی و شیشه‌ای، نیزه‌های آهنی و یک سپر، زیورآلات  نقره و یک خنجر منحصربه‌فرد پوشیده از جواهر بود.

اسب مرد نیز با هدایا و لوازم خاکسپاری فراوانی تکریم شده بود که از جمله آن‌ها به یک قطعه تزئینی برنزی مطلا روی زین او که قهرمان اسطوره‌ای، هرکول را در حال شکست دادن یک غول نشان می‌دهد،‌ می‌توان اشاره کرد. زین همچنین شامل تصاویر برنزی دیگری از حیوانات بود که احتمالا نمایانگر کارهای دیگر هرکول است.

درباره‌ تپه‌ خاکسپاری زنی که در آغاز قرن دوم پیش از میلاد زندگی می‌کرد، اطلاعات کمتری در دست است. باستان‌شناسان دو جفت کفش چرمی سالم، یک صندوق چوبی پوشیده از طلا، نقره و جواهرات، و همچنین تعداد زیادی اشیای زرین، شیشه‌ای و برنزی بازیابی کردند. نزدیک این تپه یک نیایشگاه کوچک متعلق به نیمه‌ی دوم قرن دوم پیش از میلاد قرار داشت و باستان‌شناسان توانستند در آن مکان تعداد زیادی سکه‌های مربوط به آن منطقه‌ پیدا کنند.

اشیای زرین دوره‌ی هلنیستی در ۱۲ اوت در مؤسسه ملی باستان‌شناسی بلغارستان به‌عنوان بخشی از نمایشگاهی با عنوان «درخشش طلای هلنیستی، ارباب ساکار» به نمایش عموم گذاشته شدند. این نمایشگاه تا ۱۷ اکتبر ادمه دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بلغارستان اسکلت باستانی اشیای باستانی گنج باستانی خبر فوری
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشف اسکلت مرد ۲۰۰۰ ساله با کیف چرمی در ایتالیا!
کشف ۱.۵ تُن سکه‌ی باستانی عجیب در چین!
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۵ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۴ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۶ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۷ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۸۰ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۶ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۷۴ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005Yqv
tabnak.ir/005Yqv