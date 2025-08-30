پیام احساسی عالیشاه برای وحید امیری + عکس

به گزارش تابناک. وحید امیری، هافبک خوشآتیه و با اخلاق فوتبال ایران پس از سالها بازی در پرسپولیس سرانجام از جمع سرخپوشان پایتخت جدا شد تا خداحافظی او با تیم محبوبش واکنش احساسی کاپیتان پرسپولیس را به همراه داشته باشد.
امید عالیشاه با انتشار پیامی در فضای مجازی برای وحید امیری نوشت:
وحید عزیزم، رفیق جان؛
ما نیک میدانیم که سالها با تمام وجود برای پرسپولیس جنگیدی و تا وقتی در میدان بودی دلمان به بودنت گرم بود.
نامت و لحظات شیرین و درخشانی که برایمان آفریدی، همواره در خاطرمان جاودانه خواهد ماند.
برای تو، رفیق نجیب، محجوب، بیادعا و با معرفتم، از صمیم قلب آرامش، موفقیت و روزهایی روشن آرزو میکنم.
برادر کوچکت
امید عالیشاه
