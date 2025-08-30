En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یک خاصیت خطرناک امگا ۳ کشف شد!

دانشمندان دانشگاه بریستول در بریتانیا به این نتیجه رسیده‌اند که اسید‌های چرب امگا ۳، که عموماً مفید تلقی می‌شوند، ممکن است سطح برخی از نشانگر‌های التهابی را افزایش دهند.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۱۴
| |
834 بازدید
یک خاصیت خطرناک امگا ۳ کشف شد!

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مجله بین‌المللی اپیدمیولوژی (IJE) خاطرنشان می‌کند که به گفته محققان، اسید‌های چرب امگا ۳ دارای اثر ضد التهابی هستند، اما نتایجی که ما به دست آورده‌ایم نشان می‌دهد که این‌طور نیست.

این مطالعه بر اساس داده‌های مطالعه طولی والدین و کودکان آون انجام شده است که ۳۰ سال طول کشیده است. این مطالعه شامل افرادی بود که بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ در شهرستان آون در انگلستان متولد شده بودند. این مطالعه همچنین از اطلاعات مربوط به سلامت والدین، خواهر و برادر‌ها و فرزندان شرکت‌کنندگان استفاده کرد.

این تجزیه و تحلیل نشان داد که با افزایش غلظت امگا ۳ در خون شرکت‌کنندگان، سطح چندین نشانگر زیستی التهابی نیز افزایش یافت.

محققان می‌گویند: نسبت امگا ۶ به امگا ۳ به ویژه قابل توجه بود: وقتی امگا ۶ غالب بود، التهاب افزایش می‌یافت.

این نتایج زمانی تأیید شد که داده‌های بانک زیستی انگلیس، یکی از بزرگترین پایگاه‌های داده پزشکی در جهان که تقریباً نیم میلیون نفر را پوشش می‌دهد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دانشمندان برای آزمایش رابطه علت و معلولی، از تصادفی‌سازی مندلی استفاده کردند و دوباره ارتباط مثبتی بین اسید‌های چرب امگا ۳ و فرآیند‌های التهابی یافتند.

با این حال، محققان تأکید می‌کنند که التهاب یک مکانیسم بیولوژیکی پیچیده است و این مطالعه فواید بالقوه امگا ۳ را نفی نمی‌کند. آنها همچنین ادعا نمی‌کنند که امگا ۳ مضر است. با این حال، مانند هر ماده مغذی، اثرات آن به زمینه، دوز و ویژگی‌های فردی بستگی دارد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
امگا3 مکمل دارویی اسیدهای چرب التهاب عوارض خبر فوری
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خوردنی‌هایی که با مکمل‌های غذایی تداخل دارند
آیا امگا ۳ برای همه مفید است؟
اسیدهای چرب چگونه جلوی رشد سرطان را می‌گیرند؟
کمبود این ویتامین‌ها باعث خستگی می‌شود
امگا ۳ چه فایده‌ای برای شما دارد؟ +علائم کمبود
این ویتامین‌ ها و مکمل‌ ها را با هم ترکیب نکنید
عواقب جدی و خطرناک مصرف زیاد امگا ۳
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
مرگ ترامپ در هاله‌ای از ابهام؛ «خبر مرگش» ترند شد!
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۵ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۴ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۶ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۷ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۸۰ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۶ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۷۴ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005Yqs
tabnak.ir/005Yqs