یک خاصیت خطرناک امگا ۳ کشف شد!

مجله بینالمللی اپیدمیولوژی (IJE) خاطرنشان میکند که به گفته محققان، اسیدهای چرب امگا ۳ دارای اثر ضد التهابی هستند، اما نتایجی که ما به دست آوردهایم نشان میدهد که اینطور نیست.
این مطالعه بر اساس دادههای مطالعه طولی والدین و کودکان آون انجام شده است که ۳۰ سال طول کشیده است. این مطالعه شامل افرادی بود که بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ در شهرستان آون در انگلستان متولد شده بودند. این مطالعه همچنین از اطلاعات مربوط به سلامت والدین، خواهر و برادرها و فرزندان شرکتکنندگان استفاده کرد.
این تجزیه و تحلیل نشان داد که با افزایش غلظت امگا ۳ در خون شرکتکنندگان، سطح چندین نشانگر زیستی التهابی نیز افزایش یافت.
محققان میگویند: نسبت امگا ۶ به امگا ۳ به ویژه قابل توجه بود: وقتی امگا ۶ غالب بود، التهاب افزایش مییافت.
این نتایج زمانی تأیید شد که دادههای بانک زیستی انگلیس، یکی از بزرگترین پایگاههای داده پزشکی در جهان که تقریباً نیم میلیون نفر را پوشش میدهد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دانشمندان برای آزمایش رابطه علت و معلولی، از تصادفیسازی مندلی استفاده کردند و دوباره ارتباط مثبتی بین اسیدهای چرب امگا ۳ و فرآیندهای التهابی یافتند.
با این حال، محققان تأکید میکنند که التهاب یک مکانیسم بیولوژیکی پیچیده است و این مطالعه فواید بالقوه امگا ۳ را نفی نمیکند. آنها همچنین ادعا نمیکنند که امگا ۳ مضر است. با این حال، مانند هر ماده مغذی، اثرات آن به زمینه، دوز و ویژگیهای فردی بستگی دارد.
