مرگ دلخراش کارگر معدن در کوهبنان

به گزارش تابناک، صادق کاظمی شامگاه هشتم شهریور ماه با حضور در جمع خبرنگاران اعلام کرد که حادثه تلخی در یکی از معادن شهرستان کوهبنان به وقوع پیوسته است. او گفت: این حادثه عصر امروز رخ داده و به محض دریافت گزارش، دستورات اولیه در این زمینه صادر شده است. همچنین بازرسان اداره کار مأمور شده‌اند تا علت بروز این حادثه را بررسی کرده و هرگونه قصور احتمالی از سوی شخص یا اشخاص مرتبط را شناسایی کنند.

وی با اشاره به حساسیت ویژه دستگاه قضائی درباره این ماجرا عنوان کرد: تأکید شده است که بررسی‌ها با نهایت دقت و سرعت انجام گیرد تا اگر هرگونه کوتاهی یا تخلفی صورت گرفته باشد، شناسایی شده و برخورد قانونی لازم با متخلفان احتمالی صورت گیرد.

رئیس حوزه قضائی کوهبنان در پایان تأکید کرد که نتایج بررسی‌های کارشناسی و اقدامات قضائی به محض تکمیل شدن گزارش رسمی، اعلام خواهد شد. او افزود: دستگاه قضائی این تعهد را دارد که اجازه ندهد حقوق کارگران و خانواده‌های ایشان پایمال شود و پیگیرانه این موضوع را دنبال خواهد کرد.