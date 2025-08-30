رئیس سابق پارلمان اوکراین به ضرب گلوله کشته شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مقام‌های اوکراین از جمله ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور امروز (شنبه) اعلام کردند «آندری پاروبی»، قانونگذار و سیاستمدار اوکراینی که سابق بر این به عنوان رئیس پارلمان خدمت کرده بود، در شهر «لویو» در غرب اوکراین به ضرب گلوله کشته شد.

رئیس جمهور اوکراین با تایید این خبر در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «ایهور کلیمنکو، وزیر کشور اوکراین و روسلان کراوچنکو، دادستان کل اوکراین اولین گزارش را درباره شرایط رخ دادن قتل وحشتناک آندری پاروبی در شهر لویو اعلام کردند. من این اتفاق را به خانواده و عزیزان او تسلیت می‌گویم. همه ابزارها و نیروهای لازم برای اجرای تحقیقات و جستجو برای یافتن قاتل به کار گرفته خواهند شد.»

بر اساس گزارش رسانه‌های روسی،‌ سوابق پلیس روسیه نشان داده‌اند پاروبی که همچنین قبلا به عنوان رئیس سابق شورای امنیت ملی اوکراین خدمت کرده از سال ۲۰۲۳ در روسیه تحت تعقیب بوده است. به نوشته ریانووستی، پاروبی که روز شنبه به قتل رسید از سال ۲۰۲۳ از سوی وزارت کشور روسیه به عنوان یک مجرم تحت تعقیب تعیین شد.

روزنامه اوکراینی استرانا هم گزارش داد او توسط مردی که خود را به عنوان یک پیک معرفی کرده هدف گلوله قرار گرفته است.

وزارت کشور روسیه پس از آن در نوامبر ۲۰۲۳ پاروبی را تحت تعقیب اعلام کرد که کمیته تحقیقات روسیه، به او به صورت غیابی از بابت جنایات رخ داده در سال ۲۰۱۴ در دونباس که به کشته یا زخمی شدن ۱۲۰۰ تن منجر شد، اتهاماتی را وارد کرد.