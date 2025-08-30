جزئیات دیدار گریگوریان با عراقچی + عکس

به گزارش تابناک به نقل از «آرمن گریگوریان» دبیر شورای امنیت ارمنستان در جریان سفر به تهران با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

طبق گزارش دفتر گریگوریان، دو طرف در این دیدار درباره همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف گفت‌وگو کرده و بر اجرای پروژه‌های در دست اقدام تأکید کردند.

مقامات ایران و ارمنستان اهمیت تداوم تماس‌های دوجانبه مبتنی بر احترام متقابل و اعتماد را مورد تأکید قرار داده و آخرین تحولات منطقه‌ای را نیز بررسی کردند.

دو طرف همچنین بر ضرورت حفظ صلح و ثبات در منطقه تأکید کردند.

مقام ارشد ارمنستانی پیش از این با «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی، «مسعود پزشکیان« رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و امیر سرلشکر «سید عبدالرحیم موسوی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دیدار و گفت‌وگو کرده بود.