En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دعوت از ۱۸ بازیکن به اردوی تیم ملی هندبال

سرمربی تیم ملی هندبال ایران ۱۸ بازیکن را به اردوی آتی این تیم فراخواند.
کد خبر: ۱۳۲۵۵۷۰
| |
270 بازدید
دعوت از ۱۸ بازیکن به اردوی تیم ملی هندبال

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، هفتمین مرحله اردوی تیم ملی هندبال مردان بزرگسالان ایران از ۹ تا ۱۵ شهریور ماه به میزبانی فدراسیون هندبال در تهران برگزار می‌شود.

رافائل کاستیلو، سرمربی تیم ملی ۱۸ بازیکن را به این مرحله از اردو دعوت کرده که اسامی آنها به شرح زیر است:

یونس آثاری، علیرضا پیرزاده اهوازی، امیرعباس زارعی، محمد غلامی، امیرحسین فیروزبخت، رضا عزتی، محمد بهنام نیا، کیانوش پالاد، رضا شجاعی، مهران حسینی، فواد فرهادی، آرمان رحمانی، افشین صادقی، محمدرضا کاظمی، علی حیدریان، صابر حیدری، بهشاد فاتحی‌زاده و سعید علی اکبری.

رافائل کاستیلو (سرمربی)، محسن کرباسچی (سرپرست)، مجید رحیمی زاده (مربی)، علی بخشی (ماسور) و وحید نخعی مقدم (روانشناس)، کادر فنی تیم ملی هندبال را در این اردو تشکیل می‌دهند.  

تیم ملی هندبال مردان ایران خود را برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت آماده می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هندبال تیم ملی هندبال فدراسیون هندبال خبر فوری
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برد قاطعانه دختران هندبال ایران مقابل قزاقستان
شکست تیم ملی هندبال ایران برابر بلاروس
برد پرگل دختران هندبال ایران در آسیا
واکنش سرمربی هندبال سپاهان بعد از قهرمانی
توقف دختران هندبال برابر پرافتخارترین تیم آسیا
رقابت هندبالیست‌های ایرانی برای رتبۀ سوم آسیا
ایران میزبان چند تیم ملی اروپایی می‌شود
دعوت از ۲۳ بازیکن به اردوی تیم ملی
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۵ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۴ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۲ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۷ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۸۰ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۶ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۷۴ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005YqA
tabnak.ir/005YqA