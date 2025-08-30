دعوت از ۱۸ بازیکن به اردوی تیم ملی هندبال

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، هفتمین مرحله اردوی تیم ملی هندبال مردان بزرگسالان ایران از ۹ تا ۱۵ شهریور ماه به میزبانی فدراسیون هندبال در تهران برگزار می‌شود.

رافائل کاستیلو، سرمربی تیم ملی ۱۸ بازیکن را به این مرحله از اردو دعوت کرده که اسامی آنها به شرح زیر است:

یونس آثاری، علیرضا پیرزاده اهوازی، امیرعباس زارعی، محمد غلامی، امیرحسین فیروزبخت، رضا عزتی، محمد بهنام نیا، کیانوش پالاد، رضا شجاعی، مهران حسینی، فواد فرهادی، آرمان رحمانی، افشین صادقی، محمدرضا کاظمی، علی حیدریان، صابر حیدری، بهشاد فاتحی‌زاده و سعید علی اکبری.

رافائل کاستیلو (سرمربی)، محسن کرباسچی (سرپرست)، مجید رحیمی زاده (مربی)، علی بخشی (ماسور) و وحید نخعی مقدم (روانشناس)، کادر فنی تیم ملی هندبال را در این اردو تشکیل می‌دهند.

تیم ملی هندبال مردان ایران خود را برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت آماده می‌کند.