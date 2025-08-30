ادعای جدید نیویورک تایمز از نحوه لو رفتن جلسه شعام و بمباران

اسرائیل با ردیابی تلفن‌های همراه محافظان امنیتی، توانست حرکات شخصیت‌های کلیدی ایران را رصد کرده و در جریان جنگ ۱۲ روزه امسال آنها را ترور کند.

به گزارش تابناک به نقل از نیویورک تایمز؛

جلسه‌ محرمانه شعام با هک کردن تلفن‌های محافظانی که مسئولین ایران را به محل جلسه همراهی کرده و بیرون منتظر مانده بودند لو رفت.

استفاده بی‌ملاحظه محافظان امنیتی ایران از تلفن‌های همراه طی سال‌ها، از جمله انتشار پست در شبکه‌های اجتماعی، نقش کلیدی در امکان ردیابی دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان نظامی ایران ایفا کرد.