ادعای جدید نیویورک تایمز از نحوه لو رفتن جلسه شعام و بمباران

به گزارش تابناک به نقل از نیویورک تایمز؛ اسرائیل با ردیابی تلفنهای همراه محافظان امنیتی، توانست حرکات شخصیتهای کلیدی ایران را رصد کرده و در جریان جنگ ۱۲ روزه امسال آنها را ترور کند.
جلسه محرمانه شعام با هک کردن تلفنهای محافظانی که مسئولین ایران را به محل جلسه همراهی کرده و بیرون منتظر مانده بودند لو رفت.
استفاده بیملاحظه محافظان امنیتی ایران از تلفنهای همراه طی سالها، از جمله انتشار پست در شبکههای اجتماعی، نقش کلیدی در امکان ردیابی دانشمندان هستهای و فرماندهان نظامی ایران ایفا کرد.
