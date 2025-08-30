کنسرت بزرگ هری پاتر تمدید شد! + قرعه کشی سفر به ژاپن

آثار این کنسرت شامل قطعات ساختهشده توسط آهنگسازان برجستهای چون جان ویلیامز، پاتریک دویل، نیکلاس هوپر و الکساندر دسپلا است. رهبری این ارکستر بزرگ بر عهده سینا خیرآبادی بوده و تهیهکنندگی آن را وحید خالقی و مدیریت هنری را سینا صالحی بر عهده دارند.
این رویداد که برای اولین بار در ایران توسط «فیدیبو» و «والگلد» طراحی و اجرا شده، پیش از این در تاریخهای ۱۰ و ۱۷ خرداد روی صحنه رفته بود اما اجرای سوم آن در ۲۳ خرداد به دلیل دیگری لغو گردید.
بلیتفروشی برای این دو سانس جدید از ساعت ۱۷ روز شنبه، ۱ شهریور، از طریق فیدیبو آغاز شده است.
خریداران بلیت در قرعهکشی یک سفر به ژاپن و بازدید از مدرسه هاگوارتز نیز شرکت داده خواهند شد.
منبع: https://wallgold.ir/blog/announcement/harry-potter-show-extended/
