کلاس درس مقاومت در دل نیجریه

در نیجریه، مدارسی که پیش‌تر امکانات آموزشی خود را با کمک حمایت‌های خارجی تأمین می‌کردند، اکنون با اتکا به تلاش جامعه محلی به فعالیت ادامه می‌دهند. تصاویر جدید، وضعیت این مدارس و چالش‌های پیش‌ِروی دانش‌آموزان را نشان می‌دهد.