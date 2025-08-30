نیویورک تایمز ادعا کرد؛ کرونا در مسیر شیوع دوباره

به گزارش تابناک روزنامه نیویورکتایمز نوشت؛ موارد ابتلا به کووید در ماههای گذشته دوباره در حال افزایش بوده است.
مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری بر اساس مدلهای تخمین و پیشبینی خود تخمین زدهاند که میزان ابتلا به این بیماری در بیشتر کشورها و ایالتها در حال افزایش بوده و این افزایش احتمالاً در روندی مستمر هنوز هم ادامه دارد.
محققان این آژانس در هفتههای اخیر هشدار دادهاند که بر اساس مشاهده سطح حداقلی از ویروس کرونا در فاضلاب شهرها و ایالات مختلف آمریکا به احتمال زیاد شاهد بازگشت دوباره کرونا به آمریکا خواهیم بود.
البته در برخی ایالتها از جمله تگزاس، یوتا و نوادا غلظت بسیار بالایی از کووید در فاضلاب مشاهده شده است- که خطر شیوع دوباره کرونا در این ایالتها را عاجلتر نشان میدهد. نکته جالب این که میزان مراجعات مردم و مبتلایان به اورژانس نیز بر احتمال صحت این هشدارها و نگرانیها گواهی میدهند. در واقع تحلیلگران داده بسیاری هشدار دادهاند که تعداد مراجعه بیماران مرتبط با کووید به بیمارستانها و مراکز اورژانس در چند وقت اخیر در حال افزایش بوده است.
این موارد باعث شده محققان خود را برای افزایش ناگهانی تعداد مبتلایان به این بیماری آماده کرده باشند. اگرچه این ویروس تا حد زیادی غیرقابل پیشبینی است و سویهها و گونههای مختلف آن تغییر شکل میدهند و علائم آن نیز میتواند در هر بیماری با دیگر بیماران دیگر تغییر کنند، اما این الگوی کلی را کتمان نمیتوان کرد که از زمان شروع همهگیری کرونا موارد ابتلا به کووید در هر تابستان نسبت به ماههای گذشته افزایش یافته است.
البته سال گذشته تقریباً در همین زمان سطح کووید در فاضلاب ایالات مختلف آمریکا بیشتر از حال حاضر بود- که به نظر میرسد حکایت از این میکند که امسال با موج خفیفتری مواجه خواهیم بود.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها بر اساس دادههای ردیاب گونههای خود اعلام کرده که از ماه ژوئن به بعد گونهای کووید ملقب به “نیمبوس” با حدود ۴۳ درصد، یشترین موارد ابتلا را در ایالات متحدهبه خود اختصاص داده است.
به گفته دکتر آبری گوردون اپیدمیولوژیست دانشگاه میشیگان؛ «این سویه کرونا حداقل در ظاهر به نظر نمیرسد که چندان خطرناکتر و بیماریزاتر از گونههای پیشین باشد، اما چند جهش دیگر دارد که ممکن است قابلیت انتقال آن را بیشتر و عملکردش را در فرار از دفاع سیستم ایمنی بهتر کند».
