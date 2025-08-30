راز موفقیت خواهران دوقلوی رتبه برتر کنکور امسال

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رقیه نورزاده، مادر فاطمه و زهرا ناطقی خواهران دوقلوی برتر کنکور علوم انسانی، با افتخار درباره موفقیت دخترانش گفت: دخترانم از دوران مدرسه جزو دانش‌آموزان تیزهوش بودند. کلاس‌های خصوصی نمی‌رفتند و خودشان با هم درس می‌خواندند و تست می‌زدند. هر بار که آزمونی می‌دادند، نمرات یک و دو را کسب می‌کردند و امروز هم در کنکور سراسری، رتبه‌های پشت سر هم را به دست آوردند.وی درباره موفقیت دختر بزرگ‌ترش افزود: دختر بزرگم رتبه ۵۲ رشته ریاضی را کسب کرد. دخترانم اول ابتدایی جزو شاگردان برتر مدرسه بودند و علاقه و انگیزه‌شان باعث می‌شد در هر رشته و هر زمینه‌ای که قدم می‌گذاشتند، همیشه بهترین باشند. برایشان مهم بود که در هر درس و هر فعالیتی، عالی و بی‌نقص باشند.نورزاده با اشاره به تلاش و پشتکار فرزندانش گفت: خدا را شکر، همه این موفقیت‌ها نتیجه تلاش خودشان بود. دخترانم علاقه شدیدی به رشته انسانی داشتند و رشته تجربی و ریاضی اصلاً برایشان جذاب نبود. آن‌ها مدرسه و استادانشان را بسیار دوست داشتند و به محض دیدن نتایج کنکور، اولین کاری که کردند، دیدار استادانشان بود.وی در ادامه درباره خانواده خود گفت: من خانه‌دار هستم و پدرشان کارمند. چهار دختر دارم و عاشقانه دوستشان دارم. امیدوارم همیشه سربلند باشند و بتوانند با تلاش خود، برای سربلندی کشور و نظام مفید باشند و مایه افتخار و غرور ما و خانواده باشند و خار چشم دشمنان باشند.