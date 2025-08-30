جزئیات سفر پزشکیان به چین از زبان سفیر ایران در پکن

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن با تشریح جزئیات سفر رئیس‌جمهور برای شرکت در اجلاس سران شانگهای گفت: شرکت رئیس جمهور و وزرای مربوطه در این اجلاس نشان از رابطه بسیار صمیمی و سازنده بین ایران و چین است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «عبدالرضا رحمانی فضلی» سفیر کشورمان در پکن با اشاره به سفر چهار روزه رئیس جمهور به چین گفت: اجلاس سران شانگهای با توجه به اهمیتی که دارد تمام سران عضو شانگهای و شانگهای پلاس در آن شرکت دارند؛ ۱۰ نفر عضو ناظر و ۱۰ نفر نیز از دبیرکل‌های سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی حتی دبیر کل سازمان ملل هستند.

وی تصریح کرد: ما به عنوان عضو فعال و موثر در تمام جلسات و اجلاس‌ها شرکت داشتیم اعم از وزرا و حتی رئیس قوه قضائیه و همچنین وزیر دفاع، وزیر خارجه، وزیر نیرو و... همه در اجلاس‌ها شرکت کرده‌اند.

این دیپلمات کشورمان همچنین بیان کرد: امسال در چین حدود ۱۰۰ کمیته و جلسه در رابطه با موضوعات مختلف تشکیل شد، بنابراین حضور رئیس‌جمهور کشورمان به نوعی این تاثیر گذاری را در جلسه نهایی که هر سال در انتهای دوره تشکیل می‌شود دارد، زیرا محور‌های مهم تصمیم‌گیری آن جا مصوب می‌شود و می‌تواند موثر و مهم باشد.

رحمانی فضلی افزود: در کنار آن جلسات، رئیس‌جمهور ملاقات‌ها و نشست‌هایی را خواهد داشت، از جمله دیدار با رئیس‌جمهور روسیه، همچنین بازدید‌هایی انجام خواهد شد، پس از آن به پکن خواهند رفت و در جشن پیروزی هشتادمین سال جنگ جهانی دوم و پیروزی چین بر ژاپن شرکت می‌کند که رژه نظامی و نشان دادن آخرین تکنولوژی‌های مدرن در حوزه نظامی در برنامه‌هاست.

سفیر کشورمان در چین اظهار داشت: بنابراین شرکت رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه در این اجلاس نشان از رابطه بسیار صمیمی و سازنده بین ایران و چین است.