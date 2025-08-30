En
ترامپ کجاست؟

در پی عدم حضور ترامپ در انظار عمومی از روز سه‌شنبه، شایعاتی درباره سلامتی او در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است.
کد خبر: ۱۳۲۵۵۰۱
| |
776 بازدید
|
۳
ترامپ کجاست؟

به گزارش تابناک؛ این شایعات پس از از قوت گرفت که لکه روی دست رئیس‌جمهور آمریکا، به سوژه داغ هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی بدل شد.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند ترامپ دچار بیماری‌ مرتبط با خون یا مشکلات عروقی جدی‌ است.

کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود ترامپ مبتلا به نارسایی وریدی مزمن است. این یک بیماری بی‌خطر است که بیشتر در افراد مسن دیده می‌شود.

حالا هشتگ‌های «مرگ ترامپ» و «ترامپ کجاست؟» در شبکه‌های اجتماعی ترند شده و کاربران بسیاری درباره سرنوشت رئیس‌جمهور آمریکا مطالبی را منتشر کرده‌اند.

مصاحبه اخیر «جی‌دی ونس» معاون ترامپ هم گفته بود در صورت مرگ او حاضر است سکان هدایت کاخ سفید را برعهده بگیرد، به این شایعات دامن زده است.

تا این لحظه کاخ سفید واکنشی به این شایعات نداشته است.

برچسب ها
دونالد ترامپ مرگ ترامپ شایعه‌
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
0
پاسخ
خدا کنه گور به گور بشه مردک زرد بیمار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
0
پاسخ
ترامپ مرده است. به زودی نتانیاهو هم می‌میرد. اینها از قبل پیش‌بینی شده بود. از این به بعد نوبت قدرت‌نمایی ایران است.
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
0
پاسخ
الهی مرگ !!!
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
