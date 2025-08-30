در پی عدم حضور ترامپ در انظار عمومی از روز سه‌شنبه، شایعاتی درباره سلامتی او در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است.

به گزارش تابناک؛ این شایعات پس از از قوت گرفت که لکه روی دست رئیس‌جمهور آمریکا، به سوژه داغ هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی بدل شد.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند ترامپ دچار بیماری‌ مرتبط با خون یا مشکلات عروقی جدی‌ است.

کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود ترامپ مبتلا به نارسایی وریدی مزمن است. این یک بیماری بی‌خطر است که بیشتر در افراد مسن دیده می‌شود.

حالا هشتگ‌های «مرگ ترامپ» و «ترامپ کجاست؟» در شبکه‌های اجتماعی ترند شده و کاربران بسیاری درباره سرنوشت رئیس‌جمهور آمریکا مطالبی را منتشر کرده‌اند.

مصاحبه اخیر «جی‌دی ونس» معاون ترامپ هم گفته بود در صورت مرگ او حاضر است سکان هدایت کاخ سفید را برعهده بگیرد، به این شایعات دامن زده است.

تا این لحظه کاخ سفید واکنشی به این شایعات نداشته است.