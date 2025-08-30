۰۸/شهريور/۱۴۰۴
Saturday 30 August 2025
۱۴:۵۱
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
بین الملل
»
آمریکا
بازدید
1636
1636
بازدید
۱
پ
نسخه بنر فوت ترامپ برای نصب در نیویورک
شوخی کاربران فضای مجازی: نسخه بنر فوت ترامپ برای نصب در نیویورک
کد خبر:
۱۳۲۵۴۹۷
تاریخ انتشار:
۰۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۸
30 August 2025
کد خبر:
۱۳۲۵۴۹۷
|
۰۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۸
30 August 2025
|
1636
بازدید
1636
بازدید
|
۱
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
دونالد ترامپ
مرگ
رییس جمهور آمریکا
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت میبریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خواهر رهبر کره شمالی چشم ترامپ را گرفت!
درخواست شوکهکننده ترامپ برای مالکیت خاک کره جنوبی
ترامپ: یک سال زندان برای آتشزنندگان پرچم آمریکا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۲
انتشار یافته:
۱
ناشناس
|
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
0
پاسخ
ار زو بد نیست
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
افسانه بایگان پس از ممنوعالفعالیتی با ظاهری متفاوت
تحریم دوباره، مقاومت دوباره/ مکانیسم ماشه و نقشههای تهران برای بقا
مرگ ترامپ در هالهای از ابهام؛ «خبر مرگش» ترند شد
نفرات برتر کنکور اعلام شدند
️مرگ ترامپ دلیل نیمه افراشته شدن پرچم کاخ سفید است؟
نسخه بنر فوت ترامپ برای نصب در نیویورک
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
چرا خداوند متعال جلوی ظلم را نمیگیرد؟!
پرونده ایرانخودرو روی میز تعزیرات تهران
خواننده مشهور پاپ، تماشاگر ویژه ایران و افغانستان
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟
۹ آرزوی انسان بعد از مرگ به روایت قرآن کریم
بزرگترین ناوگان دریایی جهان در راه غزه
تصاویر پرواز هواپیماهای اسرائیل بر فراز آسمان ترکیه
سردار طلایی: اسنپبک بیاثر بر قدرت دفاعی ایران
وب گردی
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران میآیم و حرم امام رضا میروم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف میزند، اما ...!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بینالمللی میشوی!
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
(۴۵۵ نظر)
جدال عربها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
(۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
(۲۶۱ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!
(۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران میآیم و حرم امام رضا میروم!
(۱۴۸ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف میزند، اما ...!
(۱۳۳ نظر)
لحظات آماده سازی موشکها برای پرتاب سمت اسرائیل
(۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمیآورد
(۱۱۵ نظر)
برق چشم صهیونیستها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق
(۱۰۰ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
(۹۰ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی میکند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!
(۷۹ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟
(۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ میروند، دلایلش هم معلوم است!
(۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟
(۷۵ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
(۷۳ نظر)
tabnak.ir/005Yoz
tabnak.ir/005Yoz
کپی شد