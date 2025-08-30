۹ آرزوی انسان بعد از مرگ به روایت قرآن کریم

به گزارش تابناک، اگر مرگ را چنان دریابیم که علی علیه السلام دریافته بود، باید در عین نگرانی از کمی توشه و در عین تلاش برای تدارک ذخیره آخرت، بی صبرانه در انتظار مرگ مطلوبی باشیم که ما را از تنگنای جهان خاکی به بیکران ساحت غیب انتقال دهد.
در قرآن کریم ۹ آرزویی که انسان بعد از مرگ میکند، ذکر شده است:
۱- *یَا لَیْتَنِیٖ کُنْتُ تُرَابًا*
ﺍی ﮐﺎﺵ خاک میبودم.
(ﺳﻮﺭة النبأء ۴۰)
۲- *یَا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِیٖ*
ﺍی ﮐﺎﺵ برای آخرت خود چیزی پیش میفرستادم.
(ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ ۲۴ )
۳- *یَا لَیْتَنِیٖ لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ*
ﺍی ﮐﺎﺵ نامه اعمالم برایم داده نمیشد (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻗﺔ ۲۵)
۴- *یَا وَیْلَتَىٰ لَیْتَنِیٖ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیلًا*
ﺍی ﮐﺎﺵ فلان انسان را به دوستی نمیگرفتم.
(ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ۲۸)
۵- *یَا لَیْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا*
ﺍی ﮐﺎﺵ فرمانبرداری الله و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم را میکردیم.
(ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ۶۶)
۶- *یَا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا*
ﺍی ﮐﺎﺵ راه و روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را تعقیب میکردم.
(ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ۲۷)
۷- *یَا لَیْتَنِیٖ کُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا*
ﺍی ﮐﺎﺵ من هم با آنها میبودم حال کامیابی بزرگ حاصل میکردم.
(ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ۷۳)
۸- *یَا لَیْتَنِیٖ لَمْ أُشْرِکْ بِرَبِّی أَحَدًا*
ﺍی ﮐﺎﺵ با رب خود کسی را شریک نمیآوردم
(ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ ۴۲) *
۹- *یَا لَیْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُکَذِّبَ بِآیَاتِ رَبِّنَا وَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِین*
ﺍی ﮐﺎﺵ راهی پیدا شود که دوباره به دنیا برگردیم و نشانیهای رب خود را انکار نکنیم و از جمله مؤمنین شویم (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ۲۷)
اینها آرزوهایی هستند که بعد از مرگ برآورده شدنشان ناممکن است پس: کوشش نماییم که تا در دنیا هستیم خود را اصلاح کنیم تا در آخرت از نادمین نباشیم.