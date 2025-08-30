۹ آرزوی انسان بعد از مرگ به روایت قرآن کریم

به گزارش تابناک، اگر مرگ را چنان دریابیم که علی علیه السلام دریافته بود، باید در عین نگرانی از کمی توشه و در عین تلاش برای تدارک ذخیره آخرت، بی صبرانه در انتظار مرگ مطلوبی باشیم که ما را از تنگنای جهان خاکی به بیکران ساحت غیب انتقال دهد.

در قرآن کریم ۹ آرزویی که انسان بعد از مرگ می‌کند، ذکر شده است:

۱- *یَا لَیْتَنِیٖ کُنْتُ تُرَابًا*

ﺍی ﮐﺎﺵ خاک می‌بودم.

(ﺳﻮﺭة النبأ‏ء ۴۰)

۲- *یَا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِیٖ*

ﺍی ﮐﺎﺵ برای آخرت خود چیزی پیش می‌فرستادم.

(ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ ۲۴ ‏)

۳- *یَا لَیْتَنِیٖ لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ*

ﺍی ﮐﺎﺵ نامه اعمالم برایم داده نمی‌شد (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻗﺔ ۲۵)

۴- *یَا وَیْلَتَىٰ لَیْتَنِیٖ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیلًا*

ﺍی ﮐﺎﺵ فلان انسان را به دوستی نمی‌گرفتم.

‏ (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ۲۸)

۵- *یَا لَیْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا*

ﺍی ﮐﺎﺵ فرمانبرداری الله و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم را می‌کردیم.

‏ (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ۶۶)

۶- *یَا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا*

ﺍی ﮐﺎﺵ راه و روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را تعقیب می‌کردم.

‏ (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ۲۷)

۷- *یَا لَیْتَنِیٖ کُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا*

ﺍی ﮐﺎﺵ من هم با آنها می‌بودم حال کامیابی بزرگ حاصل می‌کردم.

‏ (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ۷۳)

۸- *یَا لَیْتَنِیٖ لَمْ أُشْرِکْ بِرَبِّی أَحَدًا*

ﺍی ﮐﺎﺵ با رب خود کسی را شریک نمی‌آوردم

‏ (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ ۴۲) *

۹- *یَا لَیْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُکَذِّبَ بِآیَاتِ رَبِّنَا وَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِین*

ﺍی ﮐﺎﺵ راهی پیدا شود که دوباره به دنیا برگردیم و نشانی‌های رب خود را انکار نکنیم و از جمله مؤمنین شویم‏ (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ۲۷)

اینها آرزوهایی هستند که بعد از مرگ برآورده شدن‌شان ناممکن است پس: کوشش نماییم که تا در دنیا هستیم خود را اصلاح کنیم تا در آخرت از نادمین نباشیم.