En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۹ آرزوی انسان بعد از مرگ به روایت قرآن کریم

امام علی علیه السلام می‌فرماید: «محبوب‌ترین چیزی که در انتظارش هستم مرگ است». (خطبه ۱۸۰)
کد خبر: ۱۳۲۵۴۸۸
| |
915 بازدید
به گزارش تابناک، اگر مرگ را چنان دریابیم که علی علیه السلام دریافته بود، باید در عین نگرانی از کمی توشه و در عین تلاش برای تدارک ذخیره آخرت، بی صبرانه در انتظار مرگ مطلوبی باشیم که ما را از تنگنای جهان خاکی به بیکران ساحت غیب انتقال دهد.
 
در قرآن کریم ۹ آرزویی که انسان بعد از مرگ می‌کند، ذکر شده است: 
 
۱- *یَا لَیْتَنِیٖ کُنْتُ تُرَابًا*
ﺍی ﮐﺎﺵ خاک می‌بودم.
(ﺳﻮﺭة النبأ‏ء ۴۰)
 
۲- *یَا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِیٖ*
ﺍی ﮐﺎﺵ برای آخرت خود چیزی پیش می‌فرستادم.
(ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ ۲۴ ‏)
 
۳- *یَا لَیْتَنِیٖ لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ*
ﺍی ﮐﺎﺵ نامه اعمالم برایم داده نمی‌شد (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻗﺔ ۲۵)
 
۴- *یَا وَیْلَتَىٰ لَیْتَنِیٖ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیلًا*
ﺍی ﮐﺎﺵ فلان انسان را به دوستی نمی‌گرفتم.
‏ (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ۲۸)
 
۵- *یَا لَیْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا* 
ﺍی ﮐﺎﺵ فرمانبرداری الله و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم را می‌کردیم.
‏ (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ۶۶)
 
۶- *یَا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا* 
ﺍی ﮐﺎﺵ راه و روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را تعقیب می‌کردم.
 
‏ (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ۲۷)
 
۷- *یَا لَیْتَنِیٖ کُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا*
ﺍی ﮐﺎﺵ من هم با آنها می‌بودم حال کامیابی بزرگ حاصل می‌کردم.
 
‏ (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ۷۳)
 
۸- *یَا لَیْتَنِیٖ لَمْ أُشْرِکْ بِرَبِّی أَحَدًا* 
ﺍی ﮐﺎﺵ با رب خود کسی را شریک نمی‌آوردم
‏ (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ ۴۲) *
 
۹- *یَا لَیْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُکَذِّبَ بِآیَاتِ رَبِّنَا وَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِین*
ﺍی ﮐﺎﺵ راهی پیدا شود که دوباره به دنیا برگردیم و نشانی‌های رب خود را انکار نکنیم و از جمله مؤمنین شویم‏ (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ۲۷)
 
اینها آرزوهایی هستند که بعد از مرگ برآورده شدن‌شان ناممکن است پس: کوشش نماییم که تا در دنیا هستیم خود را اصلاح کنیم تا در آخرت از نادمین نباشیم.
اشتراک گذاری
برچسب ها
مرگ قرآن انسان روایت
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تن رها کن!
هویت یعنی چه؟
تنها موجودی که به قطعیت مرگش اشراف دارد
اگر از خودت حیاء نکنی، انسان نیستی!
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۵ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۴۸ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۳۳ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۰ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۷۳ نظر)
tabnak.ir/005Yoq
tabnak.ir/005Yoq